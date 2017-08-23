Uyuşturucu suçundan hükümlü firari yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan Hayrullah Yaşar'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Firari Yaşar'ın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunduğunu belirleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için sokakta beklemeye başladı.
Polisi gördükten sonra kaçmaya başlayan Yaşar, kısa süren kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakalandı.
Kovalama esnasında bir polis memuru da hafif yaralandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Yaşar, cezaevine gönderildi.