Uyuşturucu ve dopingle mücadele

MUĞLA (AA) - Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Uyuşturucusuz, bağımsız, bağımlı olmadan hayatın var olabildiğini, hayatın yaşanabildiğini, bağımlı olmadan insanların mutlu olabileceğini anlatmak istiyoruz. Çünkü bunun hastalık olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ilıcak, Bodrum ilçesinde düzenlendiği basın toplantısında, yaptıkları çalışmalar ve 2018 yılı faaliyet programları hakkında bilgiler verdi.

Torba Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen toplantıda, uyuşturucunun ve doping kullanımının zararlarından söz eden Ilıcak, bu duruma karşı farkındalık oluşturmak için Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ve rol model seçtikleri sporcuların yardımıyla organizasyonlar, konferanslar düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl Bodrum'da Yunanistan ve Türkiye'den 8-14 yaş arası sporcuların katılacağı "Uluslararası Bodrum Hapkido Festivali" düzenleyeceklerini ifade eden Ilıcak, "Yaklaşık 250 çocuğun katılacağı bir organizasyon. Burada esas amaç uyuşturucu ve dopingin kötü olduğunu anlatmak ve komşu ülke insanlarının birbirleri ile dostluğunu pekiştirmek." dedi.

Ilıcak, uyuşturucu madde ve dopingle mücadele kapsamında geçen yıl 20 bin çocuğa ulaştıklarını kaydetti. 2018 yılında ise 300 konferansla 50 bin çocuğa ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Ilıcak, şöyle konuştu:

"Uyuşturucusuz, bağımsız, bağımlı olmadan hayatın var olabildiğini, hayatın yaşanabildiğini, bağımlı olmadan insanların mutlu olabileceğini anlatmak istiyoruz. Çünkü bunun hastalık olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza bu hastalığa yakalanmadan iyi bir hayatın var olabildiğini anlatmaya çalışmak en büyük hedefimiz."

Ilıcak, bakım evlerinde ya da sokakta yaşayan yaklaşık 300 kişiyi uyuşturucu bağımlılığından kurtardıklarını, bu konuda farkındalık oluşturmak adına bugüne kadar yaklaşık 70 bin çocuğa ulaştıklarını vurgulayarak, amaçlarının çocukları spora teşvik etmek olduğunu sözlerine ekledi.