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Uyuşturucu zanlısından "Bayram günü çekmeyin" tepkisi

- Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, inşaatı devam eden binanın bekçisi ile bir şüpheli suçüstü yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, gazetecilere, "Bayram günü çekmeyin, kardeşim" diyerek tepki gösterdi

Uyuşturucu zanlısından

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde inşaatı devam eden bir binaya operasyon düzenlendi.

Bir kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan binanın bekçisi Z.D, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında satışa hazır ikişer paket eroin, kokain, bir paket esrar ele geçirildi.

Zeytinköy ve Lara bölgesinde "torbacı" diye tabir edilen şüphelilere yönelik operasyonda ise M.S, bir miktar uyuşturucuyu hassa teraziyle satarken yakalandı.

Gözaltına alınan Z.D. ile M.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.S, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bayram günü çekmeyin kardeşim." diyerek tepki gösterdi.

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MuratpaşaNarkotikUyuşturucu OperasyonuZeytinköy
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