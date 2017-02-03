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Uyuşturucu zanlısından kalaşnikof çıktı

- Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Zanlının gözaltına alındığı evde yapılan aramada, bir kalaşnikof tüfek, bir ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mühimmat, çelik yelek ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Uyuşturucu zanlısından kalaşnikof çıktı

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının gözaltına alındığı evde kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorsikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekiplerce, 1 Şubat'ta Mamak ilçesi Dutluk Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında, hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs takibe alındı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlı, elindeki poşeti atarak kaçtı. Poşetten 5 kilograma yakın Hint keneviri ile bir miktar kokain çıktı.

Motosikletli ekipler, takip ettikleri zanlıyı Dutluk Mahallesi 1031. Cadde üzerinde bir evde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, bir kalaşnikof tüfek, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mühimmat, çelik yelek, telsiz ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kimlik tespitinde, iki ayrı suçtan arandığı belirlenen şüpheli G.O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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