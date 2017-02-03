Uyuşturucu zanlısından kalaşnikof çıktı - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Zanlının gözaltına alındığı evde yapılan aramada, bir kalaşnikof tüfek, bir ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait mühimmat, çelik yelek ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

03 Şubat 2017 Cuma 12:08