Uyuşturucu zanlısının annesi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede Hacılar ilçesinde düzenlenen operasyonda Emre G, Erkan D, Hamdi Ç, Erkan Ç, Mehmet K. ve Sadegül Meyra D. gözaltına alındı.

Zanlıların ev, araç ve üst aramalarında 0,60 gram metamfetamin, 1,45 gram eroin, 5,60 gram esrar, 0,25 gram bonzai, 8 kök Hint keneviri ile uyuşturucu yapımında ve içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Zanlılardan Mehmet K, Aşağı Mahalle'de babası ve hasta annesi ile yaşadığı evin bahçesindeki tuvalette saklanırken yakalandı.

Polis ekiplerinin ev aramasında "geçmiş olsun" dediği şüphelinin hasta annesi de "Mehmet de beni öldürdü. Evlat işte evlat. Allah hayırlı evlat nasip etsin" dedi.