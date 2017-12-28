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Uyuşturucunun yutularak Türkiye'ye sokulması

- Antalya'da, 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye soktuğu anlaşılan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Uyuşturucunun yutularak Türkiye'ye sokulması

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yuttuğu 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucuyu yurda soktuğu belirlenen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İran asıllı Hollanda vatandaşı A.H.R'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya nakletme" suçlamasıyla tutuklandı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelin odasında dün polis ekiplerinin yaptığı aramada 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucu bulunmuş, gözaltına alınan A.H.R'nin uyuşturucuyu yutarak ülkeye soktuğu belirlenmişti.


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AntalyaMacun EsrarUyuşturucu
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