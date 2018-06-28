"Uyuşturucuya başlama ve bırakmada arkadaş önemli etken"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından uyuşturucu kullanımını durdurmaya yönelik 3 yıl önce hayata geçirilen "Yeni Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi"nce yapılan araştırma, uyuşturucuya başlama ve bırakma aşamasında en önemli etkenin arkadaş çevresi olduğunu gösterdi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bağımlı kişilerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, uyuşturucu maddeye başlama sebepleri arasında arkadaş çevresinde kabul görme isteği yüzde 75 oranla ilk sırada yer aldı.

Bu oranı yüzde 13 ile ailevi problemler, yüzde 6 ile kişilik yapısı ve yüzde 5 ile de "Bir kereden bir şey olmaz." düşüncesi izledi.



Uyuşturucuyu bırakma sürecinde de arkadaşın en önemli etken olduğunu belirten merkez yetkilileri, başvuru yapanların "Yeni Bir Ben"i burada tedavi gören arkadaşlarından öğrendiğini belirtti.

Cinsiyet dağılımına göre tutulan istatistiklerde, kuruluşundan bu yana merkeze başvuran 308 kişiden yüzde 96'sını erkekler, yüzde 4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

Yaş grubu dağılımına bakıldığında ise uyuşturucu kullanım yaşının kadınlarda yüzde 50 oranla en çok 19-25 yaşları arasında, erkeklerde ise yüzde 48 oranla 26-35 yaşları arasında olduğu görüldü.

Araştırma kapsamında, kadınların uyuşturucuya başlama yaşının daha küçük olduğu da dikkat çekti. 11-15 yaşlarında uyuşturucuyla tanışan kadınların oranının yüzde 16, erkeklerin ise yüzde 1 olduğu gözlemlendi.

- "Çocuklarımız arkadaş seçimine çok dikkat etsin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Yeni Bir Ben projemizin aracılığında ailelerle el ele verip gençlerimizi uyuşturucu belasından kurtarıyoruz. Çocuklarımız arkadaş seçimine çok dikkat etsinler. Kötü arkadaş uyuşturucuya başlatır, iyi arkadaş uyuşturucudan kurtarır." ifadelerini kullandı.