Uyuşturucuyla mücadele için

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla, kentte narkotik ve terör suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla "NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı" kurulduğu bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerin sınırlarını aşıp küresel problem haline gelerek, toplumların bugününü ve geleceğini tehdit eden uyuşturucunun, adli, sosyal, hukuki ve kamusal sorunlara yol açması nedeniyle her yönüyle mücadele edilmesi gereken ciddi bir problem olduğu belirtildi.

Uyuşturucunun terör örgütlerinin de en önemli finans kaynaklarından olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda değerlendirildiğinde uyuşturucu ile mücadelenin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlığı ile toplum içerisinde büyük bir öneme sahip olan sosyal medya etkisi, kendini her alanda fark ettirmektedir. Bu gelişmeye kayıtsız kalmamak ve çağın gereklerini yakalayarak, narkotik ve terör suçlarıyla daha etkin mücadele edebilmek ve halkımızın desteğini alabilmek amacıyla akıllı telefonlarda en çok kullanılan ve görüntü alışverişi yapılabilen WhatsApp içerikli ihbar hattı kurulmuştur."

Açıklamada, bu ihbar hattıyla kişilerin, narkotik ve terör suçlarını gün veya zaman kısıtlaması olmaksızın emniyete anında aktarabilecekleri ve yazabilecekleri, bunun yanı sıra ihbarcıların kimlikleri gizli kalmak kaydıyla sesli olarak da arayabilecekleri ve bu sayede ihbarcıların suçu doğrudan muhatabına ulaştırabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda WhatsApp içerikli ihbarlarda kullanılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne "0 552 155 16 16" numaralı telefon hattının tahsis edildiği bildirilen açıklamada, Pazartesi günü saat 12.00'de Osmangazi ilçesindeki Meydancık Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenecek programda ihbar hattının açılışı ve tanıtımının yapılacağı bilgisine yer verildi.