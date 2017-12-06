Uyuşturucuyla mücadele için

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Katılım Uygulama (UTKU) Projesi" iş birliği protokolüne imza atıldı.

OMÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz'ın imzaladığı protokol ile uyuşturucuyla mücadelede ortak anlayışı teşvik etmek amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliği yürütülmesi amaçlanıyor.

Protokole göre taraflar, 15-29 yaş aralığında bulunan, ilk defa denetimli serbestliğe tabi tutulan bireylere yönelik aktivite temelli müdahale programını hayata geçirecek.

Programın yaşam kalitesi, serbest zaman tatmini ve toplumsal katılım üzerine etkisinin incelenmesini kapsayan iş ve işlemler, paydaşların iş birliğinde yürütülecek.

Madde bağımlılığının önlenmesi, toplumsal bilinç ve katılımın oluşturulması amacıyla hazırlanan UTKU Projesi'nde Rektörlük, protokolün bilimsel çalışmalarını yönetme konusunda sorumlu koordinatör olacak.



Rektör Bilgiç, protokol töreninde yaptığı konuşmada, uyuşturucunun, kullanan bireyler kadar toplumu da tehdit ettiğine dikkati çekti.

İnsanın sağlıklı olmaması halinde toplumun da sağlıklı olamayacağını vurgulayan Bilgiç, "Toplum içindeki insanın pozisyonu, tıpkı vücudumuzdaki hücreler gibidir. Sağlık tabii ki sadece biyolojik sağlıktan ibaret değil, ruhsal sağlık da bunun içinde önemli bir yer tutmakta. Ruhsal yapı, insanın davranışlarını etkileyen önemli bir unsur. Uyuşturucu da insanın biyolojik yapısını bozup toplumun yapısını önemli derecede etkilemekte." ifadelerini kullandı.

Protokolle gerçekleştirilecek çalışmaların bireyin sağlığı ile toplumun esenliğini de doğrudan etkileyeceğine işaret eden Bilgiç, bundan dolayı çalışmanın önem taşıdığını kaydetti.

Başsavcı Yavuz da uyuşturucu ile mücadelede Samsun'un Türkiye'de en başarılı iller arasında yer aldığını belirtti.

Uyuşturucu bağımlılarına suçlu gibi davranmadıklarının altını çizen Yavuz, "Uyuşturucu kullanımı en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. Samsun'da yıllık suç istatistiğine bakıldığında diğer suçların içinde uyuşturucu kullanımı beşinci sırada yer alıyor. Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla uyuşturucu ile mücadelede Samsun en başarılı iller arasında. Umuyorum bu protokolün de büyük katkısı olur." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Karayılmaz da birliktelik içinde çalışılarak projeden güzel sonuçlar alınacağına inandığını dile getirdi.

Protokolün imzalanmasının ardından OMÜ Yaşam Merkezi'nde mahkumların eserlerinden oluşan karma serginin açılışı yapıldı.