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Uyuşturucuyu bebek çantasına saklamışlar

- Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında bebek çantasında eroin bulundu - Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 2 kilogram eroin, 9 kilo 477 gram esrar, kuru sıkı tabanca ele geçirildi, yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Uyuşturucuyu bebek çantasına saklamışlar

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda eroin, esrar, kuru sıkı tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir eve özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler, "koçbaşı" ile kapıyı kırarak içeriye girip arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği "Jully" ile yapılan aramalarda dolapta bulunan bebek çantası ile dolabın altında oluşturulan gizli bölmede eroin ele geçirdi.

Evde 2 kilogram eroin ve bir hassas terazi bulan ekipler, çatıda saklanan şüpheli Mesut O'yu gözaltına aldı.

Ekipler, Gülpınar Mahallesi'ndeki bir eve de operasyon düzenleyerek uyuşturucu aradı. Burada narkotik dedektör köpeği "Kanas" ile yapılan aramalarda çekyata gizlenmiş 9 kilogram 477 gram esrar bulundu.

Ayrıca, bir kurusıkı tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira ele geçirildi.

Ekipler evdeki Ahmet F. ve Zoyen P'yi gözaltına aldı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mesut O. ve Ahmet F. tutuklandı, Zoyen P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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