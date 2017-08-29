Uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan göğsünün boşluğunda saklamış

ANTALYA (AA) - Antalya'da, uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan göğsünün boşluğunda saklayan şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yeşildere Mahallesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri N.A. ile E.K. adlı kadınları kaldıkları evde gözaltına aldı. 2 kadının üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 110 gram eroin, 4 bin 750 lira ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden N.A'nın üst aramasında kanser nedeniyle alınan bir göğsünün boşluğuna uyuşturucu maddeleri sakladığı belirlendi.

Şüpheli kadınlar, emniyetteki işlemlerin ardından ardından adliyeye sevk edildi.