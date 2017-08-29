Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener ekonomi hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan göğsünün boşluğunda saklamış

ANTALYA (AA) - Antalya'da, uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan göğsünün boşluğunda saklayan şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yeşildere Mahallesinde uyuşturucu madde...

Uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan göğsünün boşluğunda saklamış

ANTALYA (AA) - Antalya'da, uyuşturucuyu kanser nedeniyle alınan göğsünün boşluğunda saklayan şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Yeşildere Mahallesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri N.A. ile E.K. adlı kadınları kaldıkları evde gözaltına aldı. 2 kadının üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 110 gram eroin, 4 bin 750 lira ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden N.A'nın üst aramasında kanser nedeniyle alınan bir göğsünün boşluğuna uyuşturucu maddeleri sakladığı belirlendi.

Şüpheli kadınlar, emniyetteki işlemlerin ardından ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntalyaGöğüs KanseriUyuşturucuYeşildere Mahallesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5