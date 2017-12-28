Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Uyuşturucuyu ormana saklarken yakalandılar

- Muğla'da düzenlenen operasyonda, ormanlık alana uyuşturucu sakladıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucuyu ormana saklarken yakalandılar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ormanlık alana uyuşturucu sakladıkları belirlenen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.C.K'nin, A.G. ve H.D ile kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.G. ve H.D, esrarı Düzeyn mevkisindeki ormanlık alanda toprağa gömdükleri sırada suçüstü yakalandı.

Operasyonda, bin 873 gram esrar ele geçirildi.

Polis daha sonra A.C.K'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MenteşeMuğlaOperasyonUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5