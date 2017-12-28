Uyuşturucuyu ormana saklarken yakalandılar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ormanlık alana uyuşturucu sakladıkları belirlenen 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.C.K'nin, A.G. ve H.D ile kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.G. ve H.D, esrarı Düzeyn mevkisindeki ormanlık alanda toprağa gömdükleri sırada suçüstü yakalandı.
Operasyonda, bin 873 gram esrar ele geçirildi.
Polis daha sonra A.C.K'yi de gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.