Uyuşturucuyu ticari taksinin koltuk kılıflarına gizlemişler

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, ticari taksinin koltuk kılıflarının içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Kırklareli'ne uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bir ticari taksiyi Lüleburgaz'da bir süre takip ettikten sonra durdurdu.
Otomobilde narkotik dedektör köpeği "İmaj"ın katılımıyla yapılan aramalarda, koltuk kılıflarına gizlenmiş, 165 uyuşturucu hap, 5 gram bonzai ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Otomobilde bulunan T.Y, M.K. ve V.Y. gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada da 704 gram kenevir tohumu ile 500 kaçak sigara ele geçirdi.