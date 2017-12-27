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Uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye soktu

- Antalya'yada, 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye soktuğu anlaşılan İran asıllı Hollanda vatandaşı A.H.R. gözaltına alındı

Uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye soktu

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yuttuğu 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucuyu yurda soktuğu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde nakledip pazarlayan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki bir otelin odasında arama yapıldı.

Aramada, 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan İran asıllı Hollanda vatandaşı A.H.R'nin uyuşturucuyu yutarak ülkeye soktuğu belirlendi.

Uyuşturucuyu Hollanda'dan getirdiği tespit edilen şüphelinin vücudunda başka uyuşturucu madde kapsülü bulunmadı.

"Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya nakletme" iddiasıyla gözaltına alınan A.H.R, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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