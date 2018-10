“Uzakdoğu, İstanbul uçuşu için sıra bekliyor“ TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: "(3. havalimanı) Yeni havalimanına çok acilen ihtiyacımız var, çünkü özellikle Uzakdoğu'daki hedef pazarlarımızda firmalar İstanbul'a uçuş için sıra bekliyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın turizm açısından önemine dikkati çekerek, "Yeni havalimanına çok acilen ihtiyacımız var, çünkü özellikle Uzakdoğu'daki hedef pazarlarımızda firmalar İstanbul'a uçuş için sıra bekliyor." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni turizm hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Ana Planı'nı hazırlayacağını anımsatan Bağlıkaya, ilgili tüm paydaşların bir araya getirileceği planın devreye girmesiyle turizm konusunda çok önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Bağlıkaya, planın temel unsurları arasında turizm sezonunun 12 aya yayılması ve uluslararası alanda harcama kapasitesi yüksek pazarların yer aldığına işaret ederek, turizmciler olarak Bakanlığın sektör için attığı adımlardan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Türkiye'nin yeni hedef pazarlarının Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore olarak belirlendiğine işaret eden Bağlıkaya, şunları söyledi:

"Sadece Çin, yurt dışına yılda 140 milyon turist gönderiyor. Diğer hedef pazarlar Hindistan, Japonya ve Güney Kore'yi de hesaba kattığımızda, bu yılda toplam 325 milyon turiste karşılık geliyor. Harcama kapasiteleri ortalama 2 bin dolarlarda. Yani bizim şu andaki ortalamamızın neredeyse üç misli. Dolayısıyla bu pazarlara biraz daha konsantre olmak gerekiyor."

- "100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir" hedefi

Turistlerin Türkiye'de harcadığı miktarın, kaldığı sürenin çok önemli olduğuna değinen Bağlıkaya, "Türkiye'nin gerçekten turizm konusunda büyük hedefleri var. Neden 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir hedefi olmasın. Harcama kapasitesi yüksek turist pazarlarında etkin olarak böyle bir hedef koyabiliriz." şeklinde konuştu.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, turizmin 12 aya yayılması çalışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Turizmimiz şu an 8 aya sıkışmış vaziyette, o da Antalya'da. Bazı yerlerde turizm sezonu 3 ay sürüyor. Türkiye'nin her yeri aslında potansiyel bir ürün. Bana turistik özelliği olmayan tek bir şehir sayamazsınız. Dolayısıyla bunu kademeli olarak, belli bir plan çerçevesinde turizmin kullanımına, hizmetine açmamız gerekiyor. Çok uzun süredir ülkemizde yeni turizm bölgeleri açılmadı, yeni bölgelerin açılması, yeni yatırımların gelmesi gerekiyor."

Turizmin hareketlenip, canlanması gerektiğinin altını çizen Bağlıkaya, "Bu konularla ilgili Bakanlığımızın da gerçekten önemli çalışmaları var. Biz de takip ediyoruz, izliyoruz. Her şey daha güzel olacak. Bugüne kadar olduğundan daha hareketli bir dönem bekliyor bizi. 2019, 2020 ve sonrasında inşallah bugün konuştuğumuz turizm rakamlarına güler hale geliriz." dedi.

- "3. havalimanının ne kadar elzem olduğu ortaya çıktı"

"Hedef pazarlarda Türkiye'ye karşı negatif hiçbir şey yok." diyen Bağlıkaya, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla sefer sayılarının artacağına bunun da turist sayısına önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekti.

Bağlıkaya, şu an İstanbul'a yolcu getirmek isteyen farklı havayollarının iniş sıkıntısından dolayı bunu yapamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3. havalimanı çalışmaları başladığında çok tartışmalar vardı ama ne kadar elzem, ne kadar zaruri bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıktı. Gerçekten yeni havalimanına çok acilen ihtiyacımız var, çünkü özellikle Uzakdoğu'daki hedef pazarlarımızda firmalar İstanbul'a uçuş için sıra bekliyor.

Ekonomik açıdan da baktığınızda havalimanında binlerce kişi çalışacak. Yeni bir şehir kuruluyor, muhteşem, devasa bir yer. 3. havalimanı, İstanbul'a gelen turist açısından da, bağlantılı seferler açısından da çok önemli. Şu an ki havalimanı kapasitemizin neredeyse üç misli kapasitede. Yüz akımız bir proje. İstanbul'da böyle bir havalimanın olmasından hepimiz gurur duyacağız."

Aynı zamanda Kanal İstanbul Projesi'nin de başladığını hatırlatan Bağlıkaya, "Bu kadar önemli bir havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi İstanbul'un tarihi, doğal güzellikleriyle birleştiğinde yepyeni bir artı değer ortaya çıkacak. Böyle eserlere eser katanlara biz de turizmciler olarak şükranlarımızı sunarız." diye konuştu.