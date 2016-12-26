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Uzaktan kumandalı gizli bölme polisi bile şaşırttı

İstanbul'da uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın ön konsolundaki teybin altında uzaktan kumanda ile açılan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uzaktan kumandalı gizli bölme polisi bile şaşırttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdikleri Beyoğlu'nda M.A'nın kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, suç unsuruna rastlanmazken, bir uzaktan kumanda bulundu.

Vites manuel konuma gelince açılan gizli bölme
Polislerin incelemesinde, uzaktan kumandanın, aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bir bölmeyi açtığı tespit edildi.

Konsoldaki gizli bölmenin uzaktan kumandayla açılması için, yarı otomatik vitesli olan otomobilin vitesinin manuel konuma getirilmesinin gerektiği belirlendi.

Polisleri bile şaşırtan gizli bölmenin içinde Glock marka 2 ruhsatsız tabanca, bunlara ait mermiler ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Araç sahibi şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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