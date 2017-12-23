Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Uzayda serbestçe dolaşan ilk insan yaşamını yitirdi

Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless, 80 yaşında California'da yaşamını yitirdi.

Uzayda serbestçe dolaşan ilk insan yaşamını yitirdi

HOUSTON (AA) - Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless öldü.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Johnson Uzay Merkezinden yapılan açıklamada, McCandless'ın 80 yaşında California'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bruce McCandless, 1984'te büyük sırt roketiyle Dünya'nın üzerinde yörüngede tek başına dolaşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı.

Ünlü astronot bu fotoğraf çekildiği sırada Challenger uzay mekiğinden yaklaşık 100 metre uzaklaşmıştı.

ABD Donanma Akademisinde McCandless'ın sınıf arkadaşı olan Amerikalı Senatör John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlıkla süzüldüğü ikonik fotoğrafı, Amerikan nesillerine, insan potansiyelinin sınırları olmadığı konusunda ilham verdi." açıklamasını yaptı.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AstronotBruce McCandlessDünyaNasaUzay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5