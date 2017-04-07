"Üzerimizde denenmeyen silah kalmadı"

ADANA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında ağabeyini kaybeden Abdulrezak Hasan, "6 yıldır süren savaşta ne kadar silah varsa üzerimizde denendi. Denenmeyen silah kalmadı." dedi.

İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden ve cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen 3 Suriyelinin işlemleri sürüyor.

Saldırıda yaşamını yitirenlerden Said Muhammed Hasan'ın 18 yaşındaki kardeşi Abdulrezak Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı, çalışmak için gittiği Antalya'da saat 06.30'da öğrendiğini belirtti.

Haberi alır almaz ailesini aradığını ancak kimseye ulaşamadığını belirten Hasan, "Komşularımı da aradım, onların da telefonları kapalıydı. Sonra bir akrabama ulaştım. Bana 'kimyasal silahla saldırı düzenlenen yerde ailemin olduğunu' söyledi. Tüm ailem bu saldırıda yaralanmış, hastanelere kaldırılmışlar. Bana 150 kişinin öldüğünü, 450 kişinin yaralandığını söylediler." ifadelerini kullandı.

Hasan, "Oradan görüştüğüm bir kişi bana 'bir akrabamın öldüğünü ve Adana'ya götürüldüğünü' söyledi. Ben de Adana'ya geldim. Ölenin ağabeyim olduğunu burada öğrendim." diye konuştu.

Yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de olduğunu dile getiren Hasan, şunları kaydetti:

"6 yıldır süren savaşta ne kadar silah varsa üzerimizde denendi. Denenmeyen silah kalmadı. Çoluk çocuk demeden vurdular. Ağabeyimi şehit verdim. Allah şehadetini kabul etsin. İslam ülkeleri artık bizi görsün. Bizi görmezlikten, duymazlıktan gelmesinler artık. Bizim hiçbir suçumuz yok. Belki birilerinin suçu vardır ama halk olarak bizim hiçbir suçumuz yok. Bazıları ölüyor ama niye öldüğünü bilmiyor."

- "Ailelerimiz parçalandı"

Adana'da yaklaşık 2 yıldır yaşayan ve olayda iki akrabasını kaybeden Fuat Hasan (41) ise Suriye rejiminin saldırılarının durmayacağını ifade etti.

Saldırıların "Suriye'de sivil halk kalmayana kadar süreceğini düşündüğünü" anlatan Hasan, "ABD Başkanı bize yardım etmek için Esed'i vuruyorsa Allah ondan razı olsun. 6 yıldır süren savaş nedeniyle yakınlarımızdan kimi Ürdün'de kimi Türkiye'de. Ailelerimiz parçalandı. Artık yorulduk. İslam devletlerinin artık uyanması gerekiyor. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorlar mı? İslam devletleri artık bunu görsün." dedi.