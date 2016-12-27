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Üzerine kar kütlesi düşen otomobil hurdaya döndü

- Erzurum'da, çatıdan üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılamaz hale geldi - Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil hurdaya döndü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da çatıdan üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 25 EM 474 plakalı bir otomobilin üstüne çatıdan kopan kar kütlesi düştü.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, tavan kısmı çöken otomobil, büyük hasar gördü.

Olayın ardından işyeri çalışanları aracın üzerindeki karı temizledi.

Park halindeki otomobilin üzerine kar kütlesinin düşme anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bazı vatandaşlar, kentte kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının yükselmesi sebebiyle çatılardaki kar ve buz sarkıtlarının eriyip düştüğünü belirterek, bu durumun sokakta yürüyenler için de tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

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ErzurumKarOtomobil
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