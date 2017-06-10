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Üzerine yıldırım düşen kişi yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.Arkadaşlarıyla Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan babasını ziyaret eden Mücahit Durmuş (30), daha sonra otomobiliyle Çatokçular Yaylası'na gitmek...

Üzerine yıldırım düşen kişi yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan babasını ziyaret eden Mücahit Durmuş (30), daha sonra otomobiliyle Çatokçular Yaylası'na gitmek üzere yola çıktı.

Yolda gördüğü su birikintisinden geçip geçemeyeceğine bakmak için araçtan inen Durmuş'un üzerine, bu sırada yıldırım düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve bir çocuk babası Durmuş'un cenazesi, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
AnkaraYıldırımYıldırım Düşmesi
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