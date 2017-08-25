Uzmanından sürücülere bayram trafiği uyarıları

İSTANBUL (AA) - ARİF YAKICI - İleri Sürüş Uzmanı Kerem Günsel, Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla şehir dışına çıkacak sürücülere, kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye'de özellikle dini bayramlardaki uzun tatilleri memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların, özel araçları ve toplu taşıma araçlarıyla yola çıkması trafik yoğunluğunu önemli ölçüde artırıyor. Sürücülerin, gitmek istedikleri noktaya bir an önce ulaşmak için bazı trafik kurallarına uymaması nedeniyle de trafik kazaları yaşanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında ramazan ile kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirlerarası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybederken, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

Bu kazaların azalması için güvenlik güçleri yollarda gerekli önlemleri alırken, uzmanlar da sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

- Sürücünün konsantrasyonu iyi olmalı

İleri Sürüş Uzmanı Kerem Günsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 günlük bayram tatiline çıkılacağını, birçok vatandaşın şehirlerarası yolculuk yapacağını belirterek, kazaların önlenmesi için bazı kurallara uyulması gerektiğini anlattı.

Trafik kazalarının önlenmesi için ilk planda sürücünün kendini yolculuğa iyi hazırlaması gerektiğini ifade eden Günsel, "Uzun yola çıkacak sürücünün konsantrasyonunu iyi düzenlemesi ve yorgunluk önleyici birtakım tedbirler alması gerekiyor. Uykusunu çok iyi alması, kafasında farklı düşünceler olmadan sürüş yapması lazım. Çünkü bizim gideceğimiz yere sağlam ulaşmamız ve güzel bir bayram geçirmemiz, her şeyden önemli." dedi.

Sürücünün yorgunluğu önleyici birtakım tedbirler almasını, uykusuz yola çıkmamasını isteyen Günsel, "Sürücü, kafasında çok farklı düşünceler olmadan araç kullanmalıdır. Çünkü canınızı ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla araçta bulunan diğer insanların canı da size emanet." ifadesini kullandı.

Kerem Günsel, sürücünün yola çıkmadan önce güzergahtaki hava şartlarını öğrenmesi gerektiğini, böylece yolda nelerle karşılaşabileceğinden haberi olacağını, buna göre tedbir alabileceğini belirtti.

Sürücünün aracını da yola hazırlaması gerektiğini anlatan Günsel, şöyle devam etti:

"Sürücüler yola çıkmadan önce araçlarının bakımlarını yaptırmalı, yol boyunca tüm trafik kurallarına uymalıdır. Kurallara uymadan acele yolculuk yaparak ulaşacağımız noktaya 1 veya 2 saat erken gitmek, sizin ve ailenizin canımızdan daha önemli değildir. Lastik basınçlarını mutlaka yola çıkmadan kontrol ettirmeli. Çünkü yol ile araç arasındaki tek bağlantı lastiklerdir. Bunun kesinlikle unutulmaması gerekir. Tabii ki karayollarımızda belirli kesimlerde hız limitleri var. Bu hız limitleri bizim maksimum yapabileceğimiz hızı gösterir. Dolayısıyla 120 kilometre hız limiti olan otobanda sürekli 120 kilometreyle gidilmesi söz konusu değildir. Bizim maksimum gidebileceğimiz hız limiti 120 kilometredir. Özellikle yerleşim birimleri içinde hızımızı düşürmemiz lazım. Bayram tatilinde yolun karşısına geçmek isteyen insanlar fazla olabilir. Bunun için çok dikkatli olmak lazım."

Aracın fren mesafesinin çok önemli olduğunu dile getiren Günsel, "Sürücünün kısa bir sürede reaksiyon göstermesi, kaza oranı azaltır. Kazalar dakikalarca sürmüyor, saliseler içinde oluyor." diye konuştu.

Günsel, özellikle uzun yolculuklarda sürücülerin belirli periyotlarda mutlaka mola vermesi gerektiğini hatırlatarak, yolda rahat bir sürüş yapabilmek için de rahat kıyafetler giyilmesini istedi.

- Sürücülere "Türk kahvesi" uyarısı

Kerem Günsel, halk arasında yanlış bilinen bir konuya da değinmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Uzun yolculuklarda sürücüler uykularının açılması için Türk kahvesi veya kafeinli içecekler içerler. Aslında uzun yolculuklarda içilebilecek en iyi içecek su veya çaydır. Kahve içilmemelidir. Çünkü içinde kafein vardır. Mesela bir fincan Türk kahvesinin içinde bulunan telveyi vücudun eritebilmesi için yedi bardak su içmesi gerekir. Kahve içtiğiniz zaman ilk 10-15 dakika dinçleşiyorsunuz ve uykunuz açılıyor ama 15 dakika sonra vücut o telveyi eritmeye başladığı andan itibaren efor harcıyor. Vücut bu eforu sarf ettiği süre içinde sizin bütün enerjinizi geriye alıyor ve çok kısa bir süre sonra da vücut yoruluyor. Uykunuz geliyor. Gözleriniz ne kadar açık olursa olsun uyku moduna geçebiliyorsunuz. Sürücüler enerji içeceklerinden de uzak durmalılar. Bu nedenle sürücüler uzun yollarda bir şey içecekse bu, çay veya su olmalı."

Sürücülere yolda mola verdikleri noktalarda yağlı yemek yememeleri uyarısında bulunan Günsel, bunun vücutta ağırlık yaptığını ve uyku getirdiğini aktardı. Günsel, yolculuk sırasında ağrı kesici veya soğuk algınlığı haplarının da içilmemesini isteyerek, bu ilaçların rehavete neden olduğuna işaret etti.