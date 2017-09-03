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Uzmanlardan "sabah erken yola çıkmayın" uyarısı

Türkiye Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Salepçi, "Sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekmektedir." dedi.

Uzmanlardan

ANTALYA (AA) - Türkiye Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Banu Salepçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uykunun insan vücudunun dengesini sağlayan, fizyolojik ve davranışsal süreçlerin kompleks karışımından oluşan en önemli işlevlerden birisi olduğunu vurguladı.

Erişkinlerde gerekli uyku süresinin kişiye göre değiştiğini ancak günde ortalama 7-8 saat uyumak gerektiğini belirten Salepçi, sağlıklı bir yaşam için tüm uyku evrelerinin tamamlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Salepçi, uyku yoksunluğu olduğunda, ertesi gün aşırı uyku hali, halsizlik, yorgunluk, dikkat eksikliği, konsantrasyon azalması, duygu durum bozukluğu gibi birçok şikayetin ortaya çıktığını dile getirdi.

Amerika'da uykusuzluk üzerine yapılan bir araştırmaya değinen Salepçi, buna göre tüm trafik kazalarının yüzde 7'sinin uykusuzluktan kaynaklandığını aktardı.

"Uyku bozuklukları kaza yapma riskini yükseltiyor"

Uykusuzluk ve vardiyalı çalışma gibi gündüz uykuya yol açan diğer uyku bozukluklarında da kaza yapma riskinin yüksek olduğunu dile getiren Salepçi, bayram tatili boyunca trafikte yoğunluk olacağına işaret etti.

"Uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin yola çıkmadan önce normal uyku sürelerini uyumaları ve özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekmektedir." uyarısında bulunan Salepçi, uykusuzluk ve uyku apne hastalığı olanların, vardiyalı çalışanların da mümkün olduğunca trafiğin çok yoğun olduğu bayram boyunca araba kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini kaydetti.

Muhabir: Ayşe Yıldız

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