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Uzungöl Tabiat Macera Parkı ihalesi yapıldı

- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu: "Yerli ve yabancı turistler ile halkımızın dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik planladığımız projenin en önemli amacı, bölgedeki turizm çeşitliliğini artırmaktır"

Uzungöl Tabiat Macera Parkı ihalesi yapıldı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'e kurulacak macera parkının yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, projesi ve uygulaması Büyükşehir Belediyesince yapılan Uzungöl Tabiat Macera Parkı'nın yapım ihalesine 9 firmanın katıldığı belirtildi.

İhaleyi kazanan firmanın kesinleşmesiyle yapılacak yer tesliminin ardından projenin uygulanmasına başlanacağına işaret edilen açıklamada, yaklaşık 9 bin 200 metrekarelik alanda planlanan macera parkının yüksek ip parkuru, alçak ip parkuru, dev salıncak, tırmanma duvarları, survivor parkuru ve paintball alanı olmak üzere 6 ana bölümden oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında otopark, idari yönetim binası, kameriye, soyunma kabinleri, tuvalet malzeme teslim noktaları ve depolar da yer alacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Uzungöl Tabiat Macera Parkı'nın bölgedeki turizm çeşitliliğini artıracağını vurguladı.

Projenin doğayla bütünlük sağlayacak şekilde hazırlandığına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Yerli ve yabancı turistler ile halkımızın dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik planladığımız projenin en önemli amacı, bölgedeki turizm çeşitliliğini artırmaktır. Bu önemli yatırım bölgedeki konaklama süresini uzatacak, tabiat parkımızın ve şehrimizin marka değerini yükseltecek, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirecektir. Doğa sporları konusunda farkındalık oluşturacak, gelecek nesillere doğa sevgisi ve doğa sporlarını aşılayacak macera parkı, istihdama da katkıda bulunacaktır."

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yapılarda doğal mimariye uygun, çevreyle uyumlu ahşap ile çağdaş malzemelerin bir arada kullanılacağını belirterek, "doğayla bir bütün içinde tasarım ilkesi" izlendiğine işaret etti.

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