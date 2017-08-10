Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Uzungöl'de "macera parkı" kurulacak

- Trabzon Büyükşehir Belediyesince projelendirilen parkın ihalesi 6 Eylül'de yapılacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu: - "Bu önemli yatırım, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirecektir"

Uzungöl'de

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Uzungöl'de "macera parkı" kurulacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün, bölgenin en önemli turizm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Burada yaklaşık 9 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilecek "Uzungöl Tabiat Macera Parkı" projesinin hazırlandığını ifade eden Gümrükçüoğlu, ihalenin 6 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Parkın yüksek ve alçak ip parkurları, dev salıncak, tırmanma duvarları, survivor parkuru ve paintball alanı olmak üzere 6 ana bölümden oluşacağına işaret eden Gümrükçüoğlu, proje kapsamında ayrıca otopark, idari yönetim binası, kameriye, soyunma kabinleri, tuvalet, malzeme teslim noktaları ve depolar yapılacağını kaydetti.

- "Yapılarda doğal mimariye uygunluğa dikkat edilecek"

Parkın, bölgedeki turizm çeşitliliğini artıracağına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Doğayla bütünlük arz eden bir proje hazırladık. Yerli ve yabancı turistlerin dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik planladığımız projenin en önemli amacı, bölgedeki turizm çeşitliliğini artırmaktır. Bu önemli yatırım, bölgeyi macera turizmi konusunda dünya çapında bir merkez haline getirecektir. Bölgedeki konaklama süresini uzatacak, tabiat parkımızın ve şehrimizin marka değerini yükseltecektir. Ayrıca doğa sporları konusunda farkındalık oluşturacak, gelecek nesillere doğa ve doğa sporu sevgisini aşılayacaktır."

Gümrükçüoğlu, ihalenin ardından parkın yapım çalışmalarına başlanacağını belirterek, "Yapılarda doğal mimariye uygunluğa dikkat edilecek. Çevreyle uyumlu ahşap ve çağdaş malzemeler bir arada kullanılacak. Yapılar, planlama açısından doğanın siluetini bozmayacak şekilde, tek katlı inşa edilecek. Doğayla bir bütün içinde tasarım ilkesi izlenmiştir. Şehrimizin marka değerine önemli katkılar sağlayacak park, Trabzon ve bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı GümrükçüoğluTrabzonUzungöl Tabiat Macera Parkı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5