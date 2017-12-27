TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, seyir terası projesinin tamamlanmasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uzungöl, zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla yılın 12 ayı turistleri cezbediyor.

Kar yağışıyla da ayrı bir güzelliğe bürünen yaklaşık bin 90 metre rakıma sahip yöre, son yıllarda fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresi haline geldi.

Alternatif turizmde kış aylarında da adından söz ettirmeye başlayan Uzungöl, doğa ve yeşillikle iç içe kurulan ahşap seyir terasıyla da misafirlerine bambaşka güzellikler sunuyor.

- "Uzungöl kış aylarında da görülmeye değer"

Bölgede inceleme yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uzungöl'ün bölge turizmi açısından önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Uzungöl'ü yılın 11 aylık döneminde yaklaşık 680 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini dile getiren Köseoğlu, "Bölgenin sadece yaz değil, kış güzelliklerinin de görülmesi anlamında alternatifler oluşturmak lazım. Bu anlamda tamamlanan seyir terasımız ön plana çıkıyor. Seyir terası hem yazın hem kışın Uzungöl'ün tüm güzelliklerini sergileyebileceğimiz bir alan. Amacımız Trabzon'a gelen turistlerimize farklı alternatifler sunarak, daha uzun süre bölgede kalmalarını sağlamak." diye konuştu.

Köseoğlu, Uzungöl'ün kış aylarında da görülmeye değer olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kışın Uzungöl bence çok daha güzel. Kış ayında insanların manzaranın güzelliği ve etkisi altında kalmaması mümkün değil. Seyir terasından izlerken de kar altındaki ağaçların, dağların, Uzungöl'ün güzelliği çok daha net ortaya çıkıyor. Buradan Türkiye'deki ve yurtdışındaki turistlere çağrıda bulunmak istiyorum. Uzungöl sadece yazın gelip görebileceğiniz bir yer değil, kışın da tadına varabileceğiniz, kendinizi dinleyip, dinlenebileceğiniz muhteşem bir alan. O nedenle kışın da görülmeye değer. Karadeniz kışın bir başka güzel."

- "Seyir terasıyla Uzungöl'e alternatif bir bakış açısı da getirilmiş oldu"

Seyir terası projesinin bir yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu anlatan Köseoğlu, "Alternatif olarak bölgede yapılacak başka seyir teraslarımız da var. İnşallah 2018 yılında da o seyir terasının yapımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilçe belediye başkanımızın cam seyir terası anlamında da yaptığı başka projeler var. Yapılan seyir terasıyla Uzungöl'e alternatif bir bakış açısı da getirilmiş oldu." dedi.

Köseoğlu, çam ağaçlarının seyir terasının içinden geçtiğini ve koruma altına alındığını da vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ortak milli servetimize hep beraber sahip çıkmamız lazım. Doğanın güzelliklerini korumamız gerekiyor. Çünkü burayı Uzungöl yapan, insanların dikkatini çeken doğal güzellikleridir. Bu seyir terası yapılırken de bu doğal güzellikleri kaybetmemek anlamında, seyir terasının içerisinde özellikle o çam ağaçlarının varlığını koruyabilmek adına delikler açarak ağaçları içinden çıkardık. Bu da hem doğaya duyduğumuz saygı ve sevgiyi ortaya koyuyor hem de buraya ayrı bir güzellik katıyor."

Turizmin bölge için önemli olduğunu işaret eden Köseoğlu, "Turizmin bölgede gelişmesini çok arzu ediyoruz. Gelişmesi için de her türlü katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

