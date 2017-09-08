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Vadettikleri projelerin yüzde 90'ı gerçekleşti

- İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yaman: - "9 ay önce göreve geldiğimizde hazırladığımız projelerimizde büyük bir başarı kaydettik. Kısa sürede yüzde 90'lık gerçekleştirme sağladık"

Vadettikleri projelerin yüzde 90'ı gerçekleşti

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince, vadedilen projelerin yüzde 90'nının gerçekleştirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mutafa Yaman, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşların yaşadığı kentte mutlu olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Bütçenin her kuruşunun vatandaşlara hizmet olarak dönmesi için projeler hazırladıklarını aktaran Yaman, "9 ay önce göreve geldiğimizde hazırladığımız projelerimizde büyük bir başarı kaydettik. Kısa sürede yüzde 90'lık gerçekleşme sağladık. Yapacağımız ve vadettiğimiz tüm projelerde yakaladığımız oranlardan dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.

Projelerin kente geri dönüşlerinin çok yakında olacağını belirten Yaman, tüm projeleri hemşehrilerinin marka bir şehirde yaşaması için hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu nedenle yolları sil baştan yenileyerek rekor rakamlara imza attıklarını, kentin tıkanan kalbi olarak gördükleri Kızıltepe Kavşağı'nda battı çıktı projesini başlattıklarını aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Bu proje kısa sürede son bulacak. Parklarımızla bahçelerimizle yemyeşil ve nefes alan bir kentin olması için yolumuzda ilerledik. Sosyal sorumluklarımızda herkesi kucaklayan bir yapıda olduk. Gençlerimize has projeler yaptık. Engelli kardeşlerimizin yükünü azaltan çalışmalar düzenledik. Çocuklarımızın yüzlerini daha da güldürecek işlere imza attık. Gençlerimizin alanlarını çoğalttık."

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Büyükşehir BelediyesiProjeler
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