Vaillant Türkiye’den doğalgaz tasarrufu için ipuçları

Doğayı koruma anlayışı ile enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkaran ürünlere yatırım yapan Vaillant, özellikle kış aylarında artan doğalgaz masraflarının düşmesini sağlayacak önerilerde bulunuyor.

Konvansiyonel ürünlerin, yerini tamamen enerji tasarrufu sağlayan yoğuşmalı ürünlere bıraktığı ErP yönetmeliğine geçiş sürecinde en deneyimli markalardan biri olan Vaillant, “Doğalgaz faturamı nasıl düşürebilirim?” diye düşünen müşterilerine bütçe dostu önerilerde bulunuyor. Yanma sonucu açığa çıkan enerjiyi ve ayrıca oluşan su buharındaki ısı enerjisini çekerek daha etkin bir şekilde kullanan yoğuşmalı kombiler, konvansiyonel cihazlarla karşılaştırıldığında enerji maliyetlerini ve emisyonlarını azaltmaya yardımcı oluyor.Kombinin sürekli açılıp kapatılması doğalgaz tüketiminin ve faturaların artmasına neden olurken, sürekli ve ayarlı bir şekilde çalıştırılması yakıt tüketiminde tasarruf ve faturaların da düşmesini sağlıyor. Kombinin düşük ayarda ve sürekli çalıştırılmasının yanı sıra oda termostatları da kullanıcıların tasarruftaki en büyük yardımcılarından oluyor. Oda termostatı, doğalgaz kullanımında %5 - %15’e varan tasarruf sağlanmasını mümkün hale getiriyor.

Kombi kullanımının yanı sıra yaşam alanlarında yapılabilecek ufak düzenlemeler de doğalgazın daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor. Örneğin;mobilya, perde veya başka eşyalar ile radyatörlerin önünün kapatılmaması, radyatörlerden gelen ısının oda içinde doğru yayılmasını engelliyor. Bunun yanı sıra gün ışığından yüksek oranda verim almak da doğalgaz tasarrufunda fayda sağlıyor. Kış aylarında; gündüzleri güneş ışığını doğrudan alan güney, batı, güneydoğu ve güneybatıya bakan pencerelerin perdelerinin açık tutulması, geceleri özellikle kuzeye bakan perde, panjur veya kepenklerin kapatılması, radyatörlerin arkalarına bir tarafı alüminyum folyo ile kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirilmesi yaşam alanlarındaki ısının tasarruflu şekilde kullanımına yardımcı davranışlar arasında yer alıyor.

Kış aylarında, iç mekanlardaki havanın temizlenmesi amacıyla, pencerelerin günde bir saatten fazla açık kalmaması da bir diğer özen gösterilmesi gereken konulardan. Ayrıca nemli havanın ısıyı koruyucu özelliğinden faydalanılabilir. Kışın odaların sıcaklığını yükseltmek ve daha konforlu hale getirmek için, ufak bir su kabını radyatör üzerine koymak ortamı nemlendirerek ortam sıcaklığını korumaya yardımcı oluyor. Tüm bunlara ek olarak evlerin dışa açılan kapıları ile ısıtılmayan veya soğutulmayan bölümlere (hol, tuvalet vb.) ait kapıları mümkün olduğunca kapalı tutulması da ortamdaki ısının korunmasında önemli etkenlerden.

Faturaları azaltacak yöntemler

Vaillant doğru kombi seçimi konusunda da yol gösteriyor. Türkiye’de yasal ErP geçişi sonrasında artık sadece yoğuşma teknolojisine sahip kombi ürün satışları yapılabiliyor. Kombi seçerken; evin bulunduğu iklim koşulları, izolasyon kalitesi, m2’si, güneşlenme süresi ve evdeki sıcak su ihtiyacını belirleyen etkenlerin (banyo sayısı, mutfak vb.) dikkate alınması gerekiyor. Kombi özelliklerini değerlendirirken “Tasarruf-Fatura” ve “Konfor” unsurlarına bakılması gerekiyor. A sınıfı ve üzeri enerji tüketimiyle birlikte yüksek mevsimsel verimlilik değerinin düşük doğal gaz faturası anlamı taşıdığını belirten Vaillant yetkilileri modülasyon oranı ne kadar büyük olursa kombinin kapasitesini o kadar kısabildiğini ve enerjisini boşa harcamıyor anlamına geldiğini vurguluyor. Yoğuşma teknolojisine sahip kombilerin yoğuşma yaparak geri kazanacağı enerji miktarı, radyatörlerden kombiye geri dönen su sıcaklığına bağlı. Bu su sıcaklık ne kadar düşük olursa yoğuşmadan o kadar tasarruf ediliyor. Yoğuşma olması için dönüş sıcaklığının 50 ⁰C ve altında, çıkış sıcaklığının da 70 ⁰C ve altında olması gerekiyor. Yüksek yoğuşma verimi için dönüş suyunun 30 ⁰C’ye kadar düşürülmesi gerekiyor. Öte yandan oda termostatının kullanımı da faturanın düşürülmesinde büyük etkiye sahip. Kombilerin tamamı ısıtma tesisatına giden ve dönen su sıcaklığındaki değişime göre çalışma temposunu ayarlıyor. Fakat evin içinde bireyleri aslında odadaki hava ısıtıyor. Oda termostatları uygun yalıtımı olan evlerde ayarlanan oda sıcaklığına göre kombinin en uygun sürede ve en uygun modülasyonla konforlu bir oda sıcaklığında çalışmasını sağlıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde evlerde güneşin etkisiyle ısınma oluyor. Oda termostatları bunu hızlıca algılayıp kombinin gereksiz yere çalışmasını önlüyor.

Vaillant enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkaran ürünlere yatırım yapıyor

Türkiye’de geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ErP yönetmeliğine yönelik çalışmalarını 2015 yılından bu yana sürdüren Vaillant, yoğuşmalı ürün gamına yaptığı yatırımlar sayesinde Türkiye’de ErP sonrası müşterilerine en geniş yoğuşmalı ürün alternatifini sunan markalardan biri oldu. Vaillant, geçtiğimiz yıl seçili ürünlerde başlattığı Green IQ felsefesi ile üretilen, A+ ısıtma verimliliğine sahip olan ecoTEC Exclusive multi yoğuşmalı kombi ile hem ısıtma hem de sıcak su kullanıcılarına sunduğu tasarruflu ürün alternatiflerini artırdı. Vaillant’ın akıllı telefon ve tablet kontrollü oda termostatı eRELAX ise kullanıcıları arasında yapılan araştırmaya göre, standart oda termostatlarına göre%37’ye varan daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.

Geniş servis ağına sahip bir marka konfor için olmazsa olmaz

Vaillant, bir banyo bulunan evlerde banyo ve mutfak sıcak su ihtiyacı düşünüldüğünde en az 20 kW’lık kullanım suyu ısıl gücü olan kombilerin tercih edilmesinin konforu artıracağı konusunda tüketicileri uyarıyor. İki banyo var ise eş zamanlı çalışma koşullarına bağlı olarak 28 kW ve üzeri kullanım suyu ısıl gücü olan kombilerin tercih edilmesi gerekiyor. Ses seviyesi de önemli bir konfor ve müşteri algısı kriteri. Kombi seçiminde enerji etiketi ve ürün bilgi kartlarındaki seviyelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Türkiye’deki yoğuşmalı kombilerin ses seviyeleri geniş bir aralıkta (41-56 dB) olduğu gözleniyor. Oda termostatları tasarrufun yanı sıra istenen oda sıcaklığını hassas bir şekilde sağladığı için evde konforlu bir ortam de sağlıyor. Ayrıca uzaktan kumanda edilebilen akıllı termostatlar sayesinde kullanıcı bulunduğu konumdan bağımsız olarak 7/24 evin sıcaklığını kontrol etme ve arızaları görme imkanına sahip oluyor. Konfor için kombi seçerken dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise markanın geniş bir servis ağına sahip olması ve hızlı çözüm üretebilmesi. Arıza veya yanlış kullanım durumunda hızlı çözüm için 7/24 ulaşılabilir çağrı merkezi hizmeti ve servis imkanı önemli bir avantaj olacaktır.

