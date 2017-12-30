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Vakıf Emeklilik "Kumbara Tasarımı" ödülleri verildi

- Vakıf Emeklilik tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kumbara Tasarımı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Vakıf Emeklilik

İSTANBUL (AA) - Vakıf Emeklilik tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kumbara Tasarımı Resim Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Vakıf Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, Vakıf Emeklilik tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kumbara Tasarımı Resim Yarışması’nın ödülleri Güneş Sigorta Sanat Galerisi Sergi Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Seçilen eserlerden oluşturan serginin açılışı da gerçekleştirildi. 7-10 yaş arası 4 bin 300 ilkokul öğrencisinin katıldığı yarışmada, dereceye giren 5 yarışmacı ödüllerini Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı’nın elinden aldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen yarışmada Samsun Bahçeşehir Koleji’nden Ada Durmaz birincilik ödülünün sahibi oldu. Minik yarışmacıya birincilik ödülü olarak bisiklet hediye edildi.

Yarışmada, İstanbul Özel Güngören Mektebim İlkokulu’ndan Kayra Kanalıcı ikinci, Çanakkale Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu’ndan Arda Arabacı üçüncü, Trabzon Dumlupınar İlkokulu’ndan Yunus Emre Şen dördüncü ve Adana Özel Mektebim Çukurova Bilfen İlkokulu’ndan Ege Berk Güngör ise beşinci oldu. Öğrenciler birer scooter kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, tasarruf kavramını bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak sahiplendiklerini belirterek, “Yaptığımız her işin özünde biriktirmek, yani tasarruf var. Çünkü ülkemizin en önemli sorunlarından birinin cari açık olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle tüm projelerimizde tasarruf etme bilincini artırma çabasını ön planda tuttuk. Yaptığımız tüm çalışmalarda, tasarruf bilincinin artırılması için farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. Çünkü tasarruf bilincinin hem bireysel hem de sağlıklı bir ülke ekonomisi için şart olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kumbara TasarımıVakıf Emeklilik
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