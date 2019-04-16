Vakıf Katılım Siirt'te şube açtı

SİİRT (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı yüzde 6'ya çıktı." dedi.

Güres Caddesi'nde hizmet verecek Vakıf Katılım Siirt Şubesi'nin açılışı, Vali Vekili Erkan Savar ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle yapıldı.

Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olan Vakıf Katılımın 42 ilde 91 şube sayısına ulaştığını, yıl içinde bu rakamı 110'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl 325,4 milyon lira net karla bankacılık sektöründe öz kaynak karlılığı en yüksek kurum olduklarını belirten Göktaş, "Geçtiğimiz yıl reel sektöre destekleri artırarak nakdi ve gayri nakdi 19,1 milyar lira fon kullandırdık. Halkımızın Vakıf Katılım markasına gösterdiği teveccüh ve güvenin bir sonucu olarak topladığımız fonları yüzde 50,5 artırarak 15,1 milyar liraya çıkardık." diye konuştu.

- Katılım bankalarında 15 bin 143 kişi istihdam ediliyor



Katılım bankacılığının son yıllarda önemli gelişme gösterdiğine işaret eden Göktaş, ülke genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran katılım bankalarının şu anda bin 108 şubede 15 bin 143 kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi.

"Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018'de 206 milyar 653 milyon lira oldu." diyen Göktaş, "2017 sonuna kıyasla yüzde 29,2'lik artış yakalayan katılım bankalarının 2018 yılı net dönem karı, bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Uzun zamandır yüzde 5'lerde seyreden katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı yüzde 6'ya çıktı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "Altın Bankası" olmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, "2018 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda toplam altın hacminin yaklaşık yüzde 35'lik kısmını, gümüşte ise toplam fiziksel gümüş hacminin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını gerçekleştirdik. 2019 yılında piyasa payımızı daha da artırmak arzusundayız." dedi.

- Enerji sektörüne destek

Mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmanın öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam edeceğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Ayrıca enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, maden, enerji ham maddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz."

