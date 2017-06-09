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VakıfBank Genel Kurulu

- Genel Kurul'da kar dağıtım kararı alındı

VakıfBank Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - VakıfBank'ın bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtım kararı alındı.

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Olağan Genel Kurulu Toplantı tutanağına göre 2016 yılındaki 2 milyar 703 milyon 41 bin 924 TL'lik net dönem karından ortaklara brüt 120 milyon liralık kar payı dağıtılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Genel Kurul'da ayrıca, Serdar Tunçbilek'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.


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