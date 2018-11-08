VakıfBank Kültür Yayınları yayın hayatına başladı

İSTANBUL (AA) - Kültür yayıncılığı alanında "benzersiz eserleri okuyucuyla buluşturma" hedefiyle yola çıkan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) yayın hayatına başladı.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) kuruluşu, Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde düzenlenen toplantıyla duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, toplantıda yaptığı konuşmada, VBKY'nin tanıtımının, kültürel anlamı ve tarihi önemi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Taşkent, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin devlet eliyle hizmete sunulan ilk kütüphane olduğunu vurgulayarak, "1884'te faaliyete geçirildi, ilim ve kitabetin merkezi oldu. Bugün burada olmamıza vesile olan VakıfBank, kendi adında taşıdığı vakıf sözcüğünün vadettiği, çağrıştırdığı amaca da uygun olarak hareket etti. Yani ticari kaygıyı öncelemeden, toplumsal faydayı öne çıkararak yürekli bir gelişmede bulundu." diye konuştu.

- "Bu bir ihtiyaç, boşluk ve tarihi vebal ile görevdir"

VakıfBank Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin de en büyük zaferlerin bile bir adımla başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayal etmezseniz başaramazsınız. Uzun hizmet hayatımda kültür çalışmaları üzerinde düşündüm. Hep, 'Ecdadın bize emanet ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü ve onun ekonomik parçası olan VakıfBank'ın neden yayınevi yok?' diye sordum. VakıfBank yayın hayatına başlamalıydı. Bu bir ihtiyaç, boşluk ve tarihi vebal ile görevdir. Genel Müdürümüzün bu işe inanması ve yapacak ekibi oluşturmasıyla, bir yıla yakın bir zamanda böylesi güzel bir emek ortaya çıktı."



VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise yıl içinde geniş bir yelpazede pek çok kitabın okuyucuyla buluşacağını söyledi.

Kültür yayıncılığının geçmişten aldıkları gücü, geleceğe taşıma vazifelerinin önemli bir parçası olduğunu aktaran Özcan, VBKY logosundaki "vb." ibaresini "ve benzersiz" olarak yorumladıklarını dile getirdi.

Özcan, VBKY'nin hikayesinin, geçmişe olan saygı ve geleceğe duydukları sorumluluk duygusuyla başladığını belirterek, "Kültür sanat yaşamını önce milli, ardından evrensel düzeyde zenginleştirip yaygınlaştırmak, emanet edilen varlık ve değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarmak kuruluşumuzdaki temel hedeflerimizdir. Kültür yayıncılığı alanında benzersiz nitelikte, saygın, altyapısı güçlü, özel işler yapmak arzusundayız." ifadelerini kullandı.

- Şuuru yüksek eserler

VBKY'nin 6 aydan kısa bir sürede hayata geçtiğini anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Kültür yayıncılığı alanına adım atmak sevda işidir, gönül işidir. VakıfBank olarak bu işe emeğimizi, sevdamızı, gönlümüzü koyuyoruz. Cümlelere, sayfalara, ciltlere, kitaplara ve okuyucuya hizmet edeceğiz. Nicelikten ziyade niteliğin ve kalıcılığın üzerinde duracağız. Yayın politikamız doğrultusunda toplumu aydınlatan, şuuru yüksek, ufuk açıcı, nitelikli eserlerle okuyucunun karşısına çıkacağız. VakıfBank Kültür Yayınlarımız, öncelikli olarak Türkiye ve dünyada edebiyat, düşünce, sanat gibi alanlara damga vurmuş, klasikleşmiş eserlerin basımını gerçekleştirecek. Bu minvalde seçilen eserlerin klasikliği, geldikleri kültür evrenine yaptıkları katkı ve bu katkının günümüzle bağıntısı birincil seçim kriterimiz olacak. Ayrıca yeni neslin kitap okuma alışkanlığını da göz önünde bulundurarak dijital kitap yayıncılığı da yapacağız.”



Mehmet Emin Özcan, VakıfBank'ın kültür dünyasına katkıda bulunacağının altını çizerek ve VBKY'nin ilk olarak TÜYAP Kitap Fuarı'nda okuyucuyla buluşacağını bildirdi.

VBKY Genel Yayın Yönetmeni A. Tarık Çelenk de yayın ekibinin alanında önemli deneyimlere sahip kişilerden oluştuğuna dikkati çekti.

- 20'ye yakın kitap basıldı, 100'e yakın kitap yayın havuzunda

Kurumsal bir çatı altında bir araya geldiklerine işaret eden Çelenk, şunları söyledi:

"6 aydır olağanüstü çabayla çalışan VBKY, 20’ye yakın nitelikli kitabın basımını gerçekleştirmiş, 100'e yakın kitabı da yayın havuzuna alarak yayın kuruluna sunmuştur. VakıfBank Kültür Yayınları olarak tıpkıbasımlar ve ilk basımlar gibi referans kitaplara, Türk ve dünya klasiklerinden özel arşiv serilere ve çok satan yazarların eserlerine hayat vermeyi hedefliyoruz. Sanat alanında, klasiklerle birlikte sanat tarihi incelemelerine ve sanata özendirici eserlere de hayat verecek VBKY, çocukların pedagojik gelişimlerine katkıda bulunacak eserleri de yayın dünyamıza kazandıracaktır."

"Ve Benzersiz Kitap" ilkesiyle hareket eden VBKY, tarih, felsefe, insan ve toplum bilimleri, sanat, iktisat, klasikler, çocuk ve akademik nitelikteki kitapları okurlarla buluşturacak.



Milli sanat yaşamını evrensel açıdan zenginleştirmek, kültürel değerleri de yaygınlaştırarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayın hayatına başlayan VBKY, kitapseverlere beşeri bilimler ile klasikler ağırlıklı edebi eserler sunuyor.

VBKY'nin ilk kitapları arasında "Sürgünde Muhalefet: Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi", "Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal'in Tarih Anlatılarının Poetikası", "Kuruluş: Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Spor Klübü'ne Türkiye'de Futbol'un Erken Çağı", "Çalışanın Fizyolojisi", "Enoch Arden", "Caz Çağı Öyküleri", "Müzikte Romantik Dönem Bestecileri", "Borsa Risalesi: Hava Oyunları", "Kişi ve Kutsal", "Tolstoy-Gandhi Mektuplaşmaları" gibi birçok kitap yer alıyor.







