VakıfBank üst yönetiminin

ERZURUM (AA) - VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ile yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcıları, bankanın bölge yönetimi, birim müdürleri ve şube müdürleriyle bir araya gelerek bölgede gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran ve yeni yatırımlarını planlayan toplantılar düzenledi.

"Halden Anlayan Bankacılık" vizyonuyla, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran çözümler sunan VakıfBank, ülke çapında gerçekleştirmeyi planladıkları "Anadolu Zirveleri"ne Erzurum bölge ziyaretiyle başladı.

İki gün süren programda Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı İsmail Hakkı Hınıslıoğlu’nu ziyaret eden VakıfBank yöneticileri, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı buldu.

VakıfBank, Erzurum’a düzenlenen ziyaretle bölge yatırımlarını yerinde inceledi. Halihazırda Erzurum’da 6, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 24 şube ve bölge müdürlüğü ile hizmet veren VakıfBank ayrıca gerçekleştirdiği toplantılarda bölgenin kalkınması için planlanan yeni yatırımlar üzerine de değerlendirmelerde bulundu.



- "Erzurum’da bulunmaktan onur ve mutluluk duyuyorum"

Bölge ziyareti kapsamında Palandöken ilçesindeki bir otelde resepsiyon da düzenleyen VakıfBank, Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nin önde gelen iş adamları ve yerel yöneticileriyle banka üst yönetimini bir araya getirdi.

VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınması için yatırımlarını sürdürdüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar onlarca medeniyete ev sahipliği yapan; zengin tarihi, ekonomik ve kültürel yapısıyla ülkemizin en önemli kentlerinden biri olan Erzurum’da bulunmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Sizlerle gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinin, hem kentimizin gelişmesine hem de ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vizyon doğrultusunda 81 ilde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor, 'halden anlayan bankacılık' anlayışıyla insanımızın ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı çözümleri sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "Erzurum’da kullanılan nakdi kredilerin yüzde 29’unu VakıfBank sağlıyor"

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan da Erzurum’un VakıfBank ailesi için büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bugün VakıfBank olarak, 'yeni Türkiye’nin lider bankası' olma vizyonuyla çıktığımız değişim ve gelişim yolculuğumuzu Erzurum’dan başlatmaya, eylül ayı yönetim kurulu toplantımızı medeniyetler şehri Erzurum’da gerçekleştirmeye karar verdik" dedi.

Genel müdür olarak ilk ziyaretini Erzurum’a yaptığını açıklayan Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün VakıfBank, yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık bin şubesi, doğrudan ve dolaylı istihdam ettiği yirmi bine yakın çalışanıyla, yeni Türkiye’nin lider bankası olma vizyonu doğrultusunda hizmet vermektedir. Nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile ekonomiye sağladığımız destek 210 milyar Tl’ye ulaşırken, bankamızın aktif büyüklüğü, yıllık yüzde 22 artışla, 240 milyar Tl’ye ulaşmıştır. Erzurum’da kullanılan nakdi kredilerin yüzde 29’unu VakıfBank sağlamaktadır. Erzurum’da enerji, üretim, hizmet ve eğitim odaklı pek çok projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Türkiye’nin mega projelerinden olan ve yapımı hızla devam eden Ovit ve Kop Tünelleri sayesinde Erzurum’un, Karadeniz ve Akdeniz ile buluşması, bölgenin ekonomisinde yeni bir devir açacaktır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi de bölge için oldukça önemlidir. Hükümetimiz tarafından bu vizyonla Erzurum’da irtibat bürosu açılan yatırım cazibe merkezi kanalıyla, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’ye yatırım yapmak isteyen girişimcilere biz de VakıfBank olarak destek sağlayacağız."

- Çiftçilere, KOBİ’lere ve turizmcilere tam destek

Mehmet Emin Özcan, ülke ekonomisinin dinamik gücü olan KOBİ ve esnaflar için de, nakdi ve gayri nakdi kredilerden, tahsilat ve ödeme hizmetlerine kadar birçok alanda finansal ürün ve hizmetler sunduklarını hatırlatarak, "Kış ve doğa turizminin Erzurum için önemli bir fırsat olduğuna inanıyor, turizm alanında faaliyet göstermeyi düşünen girişimcilere özel kredilerimizle destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Gelişim açısından büyük fırsatlara sahip Erzurum’un hakettiği tüm zenginliklere kavuşabilmesi için dünyaya açılan bir Erzurum için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve hükümetimizin istikrarlı yönetim ve başarılı politikaları sayesinde ülkemizin büyüme performansının ivme kazandığı bu süreçte, Erzurum’da 6, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 24 şubemiz ve bölge müdürlüğümüz kanalıyla, bölge halkına değer katan yatırımlara desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca, bankacılık sektöründe bir ilk olan 'Yerel Yönetim Bankacılığı Pazarlama Hizmetleri Birimi' kurduk. Böylece, belediyelerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz ile de projelerimiz kapsamında sayın belediye başkanımız ile görüşüyoruz, işbirliğimizin hacmini artırmak üzere çalışıyoruz."

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise VakıfBank ailesini Erzurum’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İnanıyorum ve güveniyorum ki bu millet, Erzurum’u çok kısa zamanda Doğu Anadolu’nun en büyük sanayi şehri haline getirecektir. VakıfBank’ın da Erzurum’da sanayinin gelişmesine destek olacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.