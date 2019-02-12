VakıfBank'a yurt dışından 8 yıl vadeli 1,1 milyar TL'lik yeni kaynak

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında uzun vadeli ve düşük maliyetli TL cinsi ihraçlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, İTMK-covered bond programı kapsamında 2019 yılının ikinci işlemine imza attı.

Tahsisli satış formatında gerçekleştirilen ihraç işleminin büyüklüğü 1 milyar 118 milyon TL olurken, işlemin vadesi ocak ayında gerçekleştirilen işleme benzer şekilde yine 8 yıl olarak belirlendi. Böylece henüz yılın başında VakıfBank’ın 2019 yılında İTMK-covered bond programı kapsamında gerçekleştirdiği ihraç tutarının büyüklüğü 1,5 milyar TL'yi aştı.





- "İTMK programını en aktif kullanan Türk bankasıyız"





VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2016 yılında hayata geçirilen konut kredilerine dayalı İTMK-covered bond programı kapsamında, yurt içi ve yurt dışına hem avro hem de TL cinsinden son derece başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışından teminatsız borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde gerek yüksek kredi notu gerekse sağlam teminatlı yapısı ile covered bond programımız bize uluslararası piyasalardan uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama imkanı sağlıyor. Aynı zamanda bu tür kaynaklar, uluslararası piyasalarda bankamıza ve ülkemize duyulan güveni de teyit etmesi açısından gurur vericidir.

Gerçekleştirdiğimiz bu yeni işlem ile birlikte program kapsamındaki ihraç bakiyemiz 9 milyar TL'yi aşmıştır. Bu programı en aktif kullanan Türk bankası olarak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz iki işlem, bu alandaki lider pozisyonumuzu daha da güçlendirmiştir. VakıfBank olarak yurt dışından ülkemize kaynak transfer etmeye ve bu fonları başta KOBİ’lerimiz olmak üzere milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz."