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VakıfBank'tan 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık seküritizasyon ihracı

- VakıfBank, mayıs ayından bu yana Türkiye'den yapılan "ilk" yabancı para tahvili ihracına imza attı

VakıfBank'tan 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık seküritizasyon ihracı
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İSTANBUL (AA) - VakıfBank, mayıs ayından bu yana Türkiye'den yapılan "ilk" yabancı para tahvili ihracına imza attı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan ülkelere yönelik endişelerin arttığı ve para girişlerinin yavaşladığı bir dönemde havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi.

Böylelikle, mayıs ayındaki işlemlerle birlikte sadece seküritizasyon programı kapsamında VakıfBank’ın uzun vadeli ve uygun maliyetli ihraç tutarı 680 milyon dolara ulaştı. Tahvile kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından, yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-" notu verildi.


- "Mayıs ayından bugüne ülkemizden ihraç edilen ilk yabancı para tahvili"



VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, kredi derecelendirme kuruluşlarının haksız not indirimlerinin yanı sıra ülke aleyhine yapılan her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara karşın yatırımcıların, Türk ekonomisi ve Türk bankacılık sektörünün ne kadar sağlam olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

Yeni ihracın Türk bankacılık sektörüne ve milli ekonomiye duyulan güveni bir kez daha ispatladığını aktaran Özcan, şunları dile getirdi:

"Bu işlem, aynı zamanda yine bankamızın mayıs ayı başında ihraç ettiği seküritizasyondan sonra ülkemizden ihraç edilen ilk yabancı para tahvili olmuştur. Türk bankalarının yurt dışı borçlanma kapasitelerine yönelik tartışmaların yaşandığı bir dönemde, 10 yıl gibi uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin edebilmemiz yatırımcılar nezdinde bankamızın itibar ve kredibilitesinin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Verimli bilanço yönetimi, güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile bankamız, 'Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası' olma vizyonuyla milli ekonomimize azami destek vermeye devam etmektedir."

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