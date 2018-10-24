VakıfBank’tan emlak vergisi ödemelerinde 7/24 hizmet

İSTANBUL (AA) - VakıfBank'ın tüm dijital kanalları aracılığıyla emlak vergisi ödemeleri 7 gün 24 saat yapılabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlere özel hizmet veren tek banka olan ve Türkiye çapında belediyelerin geneli ile çalışan VakıfBank, emlak vergisi ve diğer vergi ödemelerinde hızlı ve güvenli alternatifler sunuyor.

VakıfBank’ın tüm ATM’lerinden bankada hesabı bulunma zorunluluğu olmadan doğrudan nakit para yatırma ile 7 gün 24 saat emlak vergisi ve diğer vergi ödemeleri yapılabiliyor.

VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması kullanan müşteriler ise mükellefi olduğu belediyeyi seçerek tüm vergilerini dijital ortamda anında hesaplarından ödeyebiliyor. Bu sayede tek merkezden tahsilat zorluğu ortadan kalkıyor ve belediyelerin de işi kolaylaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Yakup Şimşek, vergi ödemeleri için dijital ortamda yenilikçi ve alternatif imkanlar sunduklarını belirterek, "Emlak vergisi ve diğer tanımlı vergiler, belediye veznelerinden nakit olarak veya kredi kartıyla ödenebildiği gibi belediyelerin internet siteleri aracılığıyla da yapılabiliyor. Ancak biz VakıfBank olarak gelişen teknolojiyle birlikte vergi tahsilat modellerinde de alternatif çözümler sunuyoruz. Mobil bankacılık ve internet bankacılığında hesap üzerinden, ATM’lerde ise hesap üzerinden veya nakit olarak ödeme seçenekleri bulunuyor. Bu alternatif yöntemlerle belediyelerimizin üzerindeki iş yükünü hafifletiyor ve vergi ödemesinde güvenliğini sağlayıp daha fazla tahsilat elde etmelerini sağlıyoruz. Vergi mükelleflerinin ise vezne önlerinde sıra beklemeden, zaman ve maliyet kaybı yaşamadan hızlı ve güvenli ödeme yapmalarına imkan veriyoruz.” ifadelerini kullandı.