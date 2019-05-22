Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa mersin hakan moda
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak
Dünyada yılın otomobilleri arasına girdi
Yılın Şehir Otomobili

VakıfBank'tan kuyumculara destek

- VakıfBank, İstanbul Kuyumcular Odası ile yaptığı iş birliği protokolü kapsamında, oda üyesi firmaların sıklıkla tercih ettiği spot ve BCH Altın Kredisi başta olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli kredileri uygun maliyetlerle sunacak - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: - "Altın Kredisi ürünümüzle sektörün önemli bir ihtiyacına çözüm sunuyoruz" - İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık: - "Bu birlikteliğin 2023'te hedeflenen güçlü Türkiye'nin inşasına katkı sunmasını diliyorum"

VakıfBank'tan kuyumculara destek
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası ile iş birliği protokolü imzalayan VakıfBank, üye firmaların sıklıkla tercih ettiği spot ve BCH Altın Kredisi başta olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli kredileri uygun maliyetlerle sağlayacak.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, Türkiye'nin dört yanında sanayi odaları, ihracatçı ve esnaf birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine İstanbul Kuyumcular Odası ile imzaladığı protokol ile devam etti.

İş birliği kapsamında VakıfBank, oda üyelerine uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayrinakdi kredileri sağlayacak.


- Altın kredisi, fiziki altın olarak alınabilecek


Protokol ile üyeler, spot ve BCH Altın Kredisi’ni 12 ay vade, özel olarak belirlenen faiz ve komisyon oranları ile alabilecek. Altın Kredisi, oda üyelerine fiziki altın teslimi veya TL karşılığı ile ödenebilecek.

Krediler minimum 1 kilogram ve katları şeklinde kullandırılabilecek. Fiziki altın teslimlerinde İstanbul Altın Borsası tarafından talep edilen ücretler, sigorta, nakliye ve benzeri giderler için oda üyesinden fiziki altın teslimi ve sigorta altın masrafı tahsil edilecek.


- "Sektörün önemli bir ihtiyacına çözüm sunuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Nakdi ve gayrinakdi kredi ürünlerimizle İstanbul Kuyumcular Odası üyelerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Altın Kredisi ürünümüzle sektörün önemli bir ihtiyacına çözüm sunuyoruz. Üyeler, bu krediyle fiziki altın türünde borçlanabilirken nakit ihtiyacı olanlar da '65. Kuruluş Yıl Dönümü' kampanyamızdan yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

EximBank İhracatçı Kredisi’nin oda üyelerini altın ihracatına teşvik edeceğini aktaran Özcan, "Ayrıca protokol, üyelere uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayrinakdi kredilerini kapsıyor. Dünya Bankası ile iş birliği kapsamındaki çevreci enerji projelerinin de finansmanını sağlıyoruz. Kısacası, protokol, oldukça kapsamlı alternatifler sunuyor. Bu iş birliğinin ülke ekonomimize hayırlar getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- "VakıfBank’la imzalanan iş birliği protokolünün önemi yadsınamaz"


İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık da VakıfBank’la iş birliği protokolünü imzalamaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk kuyumculuk sektörü, ülkemizin üretim ve ihracatta dünya liderliğine oynayan nadir mesleklerden biridir. Geçtiğimiz yıl doğrudan ihracatını yüzde 35 oranında artırarak 4,5 milyar dolara ulaştırdı. Ülke olarak yüksek kaliteli ürün gamımız ve sektörel potansiyellerimizle dünyanın altın ve mücevher ticaretinin merkezi olma yolunda ilerlediğimiz bir süreçte VakıfBank’la imzalanan iş birliği protokolünün önemi yadsınamaz. Üyelerimiz ve meslektaşlarımızın, VakıfBank'ın uygun faiz ve esnek vade imkanı sunan altın kredileri, işletme, imalat ve ihracatçı kredileriyle yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesine katkı sunacağına inanıyorum. Sektöre yoğun ilgileri ve hassasiyetleri için öncelikle sektörümüz adına VakıfBank yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliğin 2023’te hedeflenen güçlü Türkiye'nin inşasına katkı sunmasını diliyorum."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5