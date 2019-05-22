VakıfBank'tan kuyumculara destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası ile iş birliği protokolü imzalayan VakıfBank, üye firmaların sıklıkla tercih ettiği spot ve BCH Altın Kredisi başta olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli kredileri uygun maliyetlerle sağlayacak.



VakıfBank açıklamasına göre, banka, Türkiye'nin dört yanında sanayi odaları, ihracatçı ve esnaf birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerine İstanbul Kuyumcular Odası ile imzaladığı protokol ile devam etti.

İş birliği kapsamında VakıfBank, oda üyelerine uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayrinakdi kredileri sağlayacak.





- Altın kredisi, fiziki altın olarak alınabilecek







Protokol ile üyeler, spot ve BCH Altın Kredisi’ni 12 ay vade, özel olarak belirlenen faiz ve komisyon oranları ile alabilecek. Altın Kredisi, oda üyelerine fiziki altın teslimi veya TL karşılığı ile ödenebilecek.

Krediler minimum 1 kilogram ve katları şeklinde kullandırılabilecek. Fiziki altın teslimlerinde İstanbul Altın Borsası tarafından talep edilen ücretler, sigorta, nakliye ve benzeri giderler için oda üyesinden fiziki altın teslimi ve sigorta altın masrafı tahsil edilecek.





- "Sektörün önemli bir ihtiyacına çözüm sunuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Nakdi ve gayrinakdi kredi ürünlerimizle İstanbul Kuyumcular Odası üyelerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Altın Kredisi ürünümüzle sektörün önemli bir ihtiyacına çözüm sunuyoruz. Üyeler, bu krediyle fiziki altın türünde borçlanabilirken nakit ihtiyacı olanlar da '65. Kuruluş Yıl Dönümü' kampanyamızdan yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.



EximBank İhracatçı Kredisi’nin oda üyelerini altın ihracatına teşvik edeceğini aktaran Özcan, "Ayrıca protokol, üyelere uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayrinakdi kredilerini kapsıyor. Dünya Bankası ile iş birliği kapsamındaki çevreci enerji projelerinin de finansmanını sağlıyoruz. Kısacası, protokol, oldukça kapsamlı alternatifler sunuyor. Bu iş birliğinin ülke ekonomimize hayırlar getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.







- "VakıfBank’la imzalanan iş birliği protokolünün önemi yadsınamaz"







İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık da VakıfBank’la iş birliği protokolünü imzalamaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Türk kuyumculuk sektörü, ülkemizin üretim ve ihracatta dünya liderliğine oynayan nadir mesleklerden biridir. Geçtiğimiz yıl doğrudan ihracatını yüzde 35 oranında artırarak 4,5 milyar dolara ulaştırdı. Ülke olarak yüksek kaliteli ürün gamımız ve sektörel potansiyellerimizle dünyanın altın ve mücevher ticaretinin merkezi olma yolunda ilerlediğimiz bir süreçte VakıfBank’la imzalanan iş birliği protokolünün önemi yadsınamaz. Üyelerimiz ve meslektaşlarımızın, VakıfBank'ın uygun faiz ve esnek vade imkanı sunan altın kredileri, işletme, imalat ve ihracatçı kredileriyle yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesine katkı sunacağına inanıyorum. Sektöre yoğun ilgileri ve hassasiyetleri için öncelikle sektörümüz adına VakıfBank yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliğin 2023’te hedeflenen güçlü Türkiye'nin inşasına katkı sunmasını diliyorum."



