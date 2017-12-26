Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Vakıflar Meclisinin yeni üyeleri belirlendi

- Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisinin yeni üye seçimleri tamamlandı - "Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi" olarak ilk kez Yahudi bir üye mecliste görev yapacak

Vakıflar Meclisinin yeni üyeleri belirlendi

ANKARA (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisinin yeni üye seçimleri tamamlandı. Yeni dönemde ilk kez bir Yahudi üye mecliste "Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi" olarak görev yapacak.

Ankara'da hafta sonu gerçekleştirilen 4. Dönem Vakıflar Meclisi üye seçiminin kesin sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyuruldu.

Vakıflar Meclisi "Yeni Vakıflar Temsilcisi" olarak Levent Albayrak, Hamza Akbulut ile Tevfik Başak Ersen asil üye olarak seçildi.

"Mülhak Vakıflar Temsilcisi" Muhammet Hatipoğlu, "Cemaat Vakıflar Temsilcisi" olarak da Moris Levi asil üyeliklere seçilen isimler oldu.

Vakıflar Meclisinde, "Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi" olarak ilk kez Yahudi bir üye görev yapacak.

"Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi" için Türkiye'deki Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani, Keldani, Bulgar ve Gürcülerden oluşan 7 azınlık toplumunun vakıf sayıları doğrultusunda aday belirlenmesine ilişkin uzlaşıları gereği, bu yıl Yahudi cemaatinden Moris Levi üye seçildi.

Türkiye'deki 167 cemaat vakfını temsilen, Vakıflar Meclisinde "Cemaat Vakıfları Temsilcisi" olarak ilk kez iki dönem üst üste Rum cemaatinden Laki Vingas üye seçilirken, 2015'ten itibaren Ermeni cemaatinden Toros Alcan, Vakıflar Meclisi'nde bu görevi üstlenmişti.

- Vakıflar Meclisinde 15 üye görev yapıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünün "en üst karar organı" olan Vakıflar Meclisi, 15 üyeden oluşuyor.

Genel müdür, üç genel müdür yardımcısı ve 1. hukuk müşaviri doğal üye olarak Vakıflar Meclisinde yer alırken, vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköğrenim mezunları arasından beş üye de Başbakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanıyor.

Vakıflar Meclisinde yeni vakıfları temsilen üç, mülhak ve cemaat vakıflarını temsilen de birer üye seçimle göreve geliyor.

Vakıflar Meclisi seçimleri, üyelerin görev süreleri doğrultusunda üç yılda bir gerçekleştiriliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Vakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Meclisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5