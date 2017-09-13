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Vakıflar'dan Diyanet'e 'meşruta' tahsisi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, yurt genelindeki vakıf camilerinde din görevlilerinin barındığı ev ve odaları kapsayan 57 ildeki bin 93 "meşruta" vasıflı taşınmaz, Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz tahsis edildi.

Vakıflar'dan Diyanet'e 'meşruta' tahsisi

ANKARA (AA) - Burcu Çalık - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, yurt genelindeki vakıf camilerinde din görevlilerinin barındığı ev ve odaları kapsayan 57 ildeki bin 93 "meşruta" vasıflı taşınmaz, Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz tahsis edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yaşayan herhangi bir mirasçısı bulunmadığı için idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen mazbut vakıflar bünyesindeki camilere yönelik önemli bir adım atıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle, vakıf camilerinde, imam, müezzin, kayyumların barınması amacıyla kullanılan ev veya odaları içeren tüm "meşruta" vasıflı taşınmazlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz tahsis edildi. Böylelikle Türkiye genelindeki vakıf camilerinde yer alan toplam bin 93 meşruta Diyanet'e geçirildi.

En çok meşruta İstanbul ve Bursa'da

Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 57 ilinde bulunan meşrutalar en fazla İstanbul (556), Bursa (105) ve İzmir'de (69) yer alıyor.

Meşrutaların bulunduğu diğer iller ise şöyle:

"Adana, Mersin, Ankara, Çankırı, Düzce, Antalya, Burdur, Isparta, Aydın, Denizli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Bitlis, Muş, Şırnak, Bilecik, Sakarya, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Kars, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Bartın, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Kayseri, Niğde, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Elazığ, Malatya, Samsun, Sivas, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Çorum, Tokat, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon."

Diyanet, bakım ve onarımlarını üstlenecek

Vakıflar Kanunu'nun mazbut vakıflara ait hayrat taşınmazların tahsisini düzenleyen 16'ncı maddesi ve Vakıflar Meclisi'nin ilgili kararı doğrultusunda hazırlanan protokole göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine bedelsiz olarak tahsis edilen bin 93 meşrutanın tamirat, bakım, onarım gibi tüm ihtiyaçlarını üstlenecek.

"Şart koşulmuş" anlamına da gelen meşruta kelimesi cami, kütüphane, tekke gibi vakıf eserlerinde çalışan imam, müezzin, hatip, kayyum, muallim, şeyh, türbedar gibi görevlilerin barınması için vakıf tarafından tahsis edilen odalar veya evler için kullanılıyor. Bir nevi günümüzün lojmanları olan meşrutaların kullanımı yalnızca vakfiyelerinde belirtilen amaca uygun olarak gerçekleştirilebiliyor.

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