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Vali Bilmez karla mücadelede iş makinesi kullandı

- Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Ardahan Valisi Bilmez, iş makinesini kullandı ve teknik personele çay ile tatlı ikram etti

Vali Bilmez karla mücadelede iş makinesi kullandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını inceledikten sonra direksiyon başına geçerek bir süre iş makinesi kullandı.

Özel İdare Genel Sekreteri Anıl Aksel ve diğer yetkililerle merkeze bağlı Çataldere köyü yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bilmez, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karla mücadelede kullanılan iş makinesini de bir süre kullanan Bilmez, buradaki teknik personele çay ve tatlı ikramında bulundu.

Bilmez, ekiplerin kapanan yolları en kısa sürede açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek şöyle konuştu:

"İl Özel İdaremiz, kış mevsimi boyunca karla mücadele için ekiplerini kurdu. Ardahan il genelinde 30 ekip oluşturuldu ve bu arkadaşlarımız, 24 saat boyunca karla mücadele faaliyeti yürütmektedir. Biz de bugün Çataldere köyü yolunda yürütülen faaliyeti görmek için geldik. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Bilmez, karla mücadelede bölge olarak iyi bir noktada olduklarını kaydetti.

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