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Vali Çınar'dan Mehmetçiğe moral ziyareti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan ilçesindeki geçici askeri üs bölgesini ziyaret ederek, operasyona katılan askerlere moral verdi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çınar, iki gün önce sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı...

Vali Çınar'dan Mehmetçiğe moral ziyareti

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan ilçesindeki geçici askeri üs bölgesini ziyaret ederek, operasyona katılan askerlere moral verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çınar, iki gün önce sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Tatvan'ın Köprücek köyü Emek mezrasındaki geçici askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Üs bölgesinde askerlerin kaldığı çadırlarda incelemelerde bulunan Çınar, operasyonlara katılan Mehmetçik ile sohbet etti.

Çınar, operasyonu yöneten askerlerden bilgi aldıktan sonra paletli araçla, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Köprücek köyünü gezdi.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar daha sonra Yelkenli Jandarma Karakolu Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlere Vali Yardımcısı Murat Kütük, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ve Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya da katıldı.

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