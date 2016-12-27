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Vali Demirtaş'tan, El-Bab'da yaralanan askere ziyaret

- Adana Valisi Demirtaş, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Durna'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti - Durna: "Bu vatanın askeri olmaktan gurur duyuyorum, bunun sevincini yaşıyorum"

Vali Demirtaş'tan, El-Bab'da yaralanan askere ziyaret

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve El-Bab bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Erdem Durna'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bir hafta önce, El-Bab bölgesindeki operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın "canlı bomba" saldırısında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Durna, Kilis Devlet Hastanesi'nde 6 gün süren tedavisinin ardından Adana'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Demirtaş, hastanede tedavisi devam eden Durna'yı ziyaret etti, doktorlardan yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı.

Durna'ya eksik bir şeyi olup olmadığını ve isteklerini soran Demirtaş, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve herhangi bir ihtiyaç durumunda kendisine her an ulaşılabileceğini söyledi.

Yaralı Uzman Çavuş Durna da Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, operasyon yürütülen bölgede 55 gün görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu vatanın askeri olmaktan gurur duyuyorum, bunun sevincini yaşıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda iyiyim. Allah aynı acıları tekrar yaşatmasın. Çok huzurlu ve mutluyum."

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