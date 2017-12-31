Vali, emniyet müdürü ve komutandan polis merkezine ziyaret

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, yılbaşı gecesi görev başındaki polis memurlarını ziyaret etti.

Çarşı Polis Merkez Amirliği'ne gelen Vali Büyükakın, Namal ve İnce, tek tek personel ile el sıkışarak, sohbet etti.

Vali Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini dileyerek, "Bu akşam görevde olan tüm arkadaşlarımızla birlikte olalım, onlar görevdeyken biz de onları dolaşalım istedik. Polis ve jandarma ekiplerimizi aktif bir şekilde sahadalar. Bilecik'in huzur içinde yeni yıla başlamasını sağlamak için soğuk, gece, gündüz demeden var güçleriyle çalışıyorlar. Onlara moral verelim istedik." diye konuştu.

Vali Büyükakın ile Emniyet Müdürü Namal, daha sonra kent girişinde uygulama yapan polis ekiplerini de görev başında ziyaret etti.



