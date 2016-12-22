Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Vali Güvençer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Manisa Valisi Güvençer, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğrafa oy verdi

Vali Güvençer, AA'nın

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğrafı seçti.

Manisa Valisi Güvençer'i makamında ziyaret eden AA muhabiri Turgay Duyar, Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi verdi.

Vali Güvençer, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledikten sonra, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Fetö'nün Darbe Girişimi", yaşam kategorisinde Andrei Pungovschi'nin "İdomenide'ki çocuklar", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Usain Bolt" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın Türkiye'nin gurur kaynağı haline geldiğini ifade eden Güvençer, "Fotoğraflar arasında bir tercihte bulunmak benim için gerçekten çok zor oldu. İnşallah hafızlarımızda yer alması ve bizlere ibret vermesi için bu kareleri hafızalarımıza alıyoruz. Sadece seyirci kalmayıp bu manzaraları bu genellikle üzücü manzaraları, mutluluğu, huzuru güzelliğin kareleri dönüştürmek üzere bir şeyler yapabilme gayreti içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AAManisaMustafa Hakan GüvençerOylamaValiYılın Fotoğrafları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.