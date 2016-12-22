Vali Güvençer, AA'nın

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğrafı seçti.

Manisa Valisi Güvençer'i makamında ziyaret eden AA muhabiri Turgay Duyar, Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi verdi.

Vali Güvençer, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledikten sonra, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Fetö'nün Darbe Girişimi", yaşam kategorisinde Andrei Pungovschi'nin "İdomenide'ki çocuklar", spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Usain Bolt" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın Türkiye'nin gurur kaynağı haline geldiğini ifade eden Güvençer, "Fotoğraflar arasında bir tercihte bulunmak benim için gerçekten çok zor oldu. İnşallah hafızlarımızda yer alması ve bizlere ibret vermesi için bu kareleri hafızalarımıza alıyoruz. Sadece seyirci kalmayıp bu manzaraları bu genellikle üzücü manzaraları, mutluluğu, huzuru güzelliğin kareleri dönüştürmek üzere bir şeyler yapabilme gayreti içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.