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Vali Güzeloğlu şehit yakınlarıyla bayramlaştı

- Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Dürümlü Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti

Vali Güzeloğlu şehit yakınlarıyla bayramlaştı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dürümlü Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bayramlaştı.

Güzeloğlu beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Merkez Sur ilçesine bağlı Tanışık köyünde "12 Mayıs 2016 Tanışık Köyü Şehitler Anıtı"nı ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Vali ve beraberindekiler, Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da patlayıcı yüklü kamyonu PKK'lı teröristlerin infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin akrabalarını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

- Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, gasbederek 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumdan şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, teröristler, vatandaşların köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket etmişti.

Köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

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"Dürümlü Katliamı"Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
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