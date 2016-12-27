Vali Haktankaçmaz'dan yaralı askerlere ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında yaralanan komando er Ahmet Gün ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalar sırasında bombalı aracın patlaması sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan'ı ziyaret etti.

Haktankaçmaz, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkalelilerin şehit ve gazileriyle her zaman gurur duyduğunu söyledi.

"Bu toprakların üzerinde rahat yaşayabiliyorsak, uyuyabiliyorsak bu genç kardeşlerin sayesinde" diyen Haktankaçmaz, şunları kaydetti:

"Onlar dehşeti yaşamalarına rağmen hiçbirinin yüzünde o korku yok. Yanı başlarında şehit arkadaşlarını görmelerine rağmen bıraksanız tekrar gidecekler. Bizim Türk askerimiz bu kadar cesaretlidir. Bu kardeşlerimizde çok büyük millet, bayrak sevgisi var. Hem kendisini hem de ailesini tebrik ediyorum. Çok büyük bir kahraman evlat yetiştirdikleri için. Bu genç yaşta bu şuuru vermişsiniz. Onlara çok şey borçluyuz. Şehitlerimiz, gazilerimiz her zaman bu milletin dualarında. Bu millet ne zaman şehitlerini ve gazilerini unutur o zaman bu millet biter ancak milletimizin her bir ferdi bu bilinci taşıyor. Şehit ve gazilerimizin kıymetini çok iyi biliyor. Allah onları korusun, bizlere bağışlasın. Onlara çok şey borçluyuz. İnşallah, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak o eski günlerine geri dönecek. İnşallah, hainlere bu cesaretli kardeşlerimiz fırsat vermeyecek. Kardeşlerimin mücadelesi de o hainlerin emellerine ulaşmasına fırsat vermeyecek."

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan komando er Gün ise silah arkadaşları ile bir hafta boyunca çarşı izni beklediklerini anlattı.

Otobüsün içinin bayram yeri, şenlik alanı gibi olduğunu belirten Gün, "Bir hafta boyunca içeridesiniz ve dışarı çıkıyorsunuz. Biz tugaydan çıktık. Otobüs ağzına kadar tıka basa doluydu. Tugaydan çıktıktan sonra şen şakrak gidiyorduk. Erciyes Üniversitesi durağında durduk. Bir asker kardeşimiz indi. O indikten sonra sol taraftan bir araç yanaştı. Otobüs hareket edemeden bombayı patlattı. Ben otobüsün orta kapısının arka tarafında oturuyordum. Gördüklerim, yaşadıklarım çok kötü bir durumdu. Arkadaşlarım gözümün önünde şehit düştü. Anlatılmaz bir duygu." diye konuştu.

Kayseri'de 6 gün tedavi gördüğünü aktaran Gün, şunları dile getirdi:

"Patlama olduktan sonra yerimden kalkamadım, 5 dakika kadar otobüsün içerisinde kaldım. 'İkinci bir bomba var' dediler. Bağırdılar, ben de duydum. Omzumun yardımıyla otobüsün dışarısına attım kendimi. Sürünerek uzaklaşmaya çalıştım. Otobüsten çıkanlar hiçbir yere kaçmadı. Herkes birbirine yardım etti. Uzaklaştım, karın üzerine yattım. Ambulans geldi, 'kaldıralım götürelim' diye söylediler ama kimse götürülmeyi istemedi çünkü bizden daha kötü olanlar vardı. Gözümün önünde kanlar içerisinde yatarken ben nasıl diyeyim beni alın götürün diye. Çoğunu hastanelere kaldırdılar. 3-4 kişi kalmıştı yatan. Ben de tükendim artık, dayanamadım. Bağırmaya başladım. Kendimi kaybettim ve kendimi hastanede buldum."

Gün, diz kapağının altına platin ve 4 çivi yerleştirildiğini, sol ayağının 4 yerinde ise şarapnel parçaları olduğunu söyledi.

Paslanma ihtimaline karşı şarapnel parçalarının alınacağını ve 2 yıl sonra bir ameliyat daha olacağını dile getiren Gün, platin ve çivinin ömür boyu kalacağını, 2 yıl sonra eski haline dönebileceğini belirtti.

El Bab bölgesinde yaralanan Uzman Onbaşı Pekdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hainlerin Türk bayrağını indiremeyeceğini, bu milletin ilelebet yaşayacağını vurguladı.