Vali Karaloğlu halde komisyoncu ve işçilerle sahur yaptı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sebze ve meyve tohumlarının yurt dışından getirildiği yönündeki yanlış algıya dikkati çekerek, Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 80'inin yerli olduğunu söyledi.

Antalya Toptancı Hali'nde komisyoncular ve işçilerle sahur yapan Karaloğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti. Domates fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle bazılarının feryat ettiğini hatırlatan bir esnaf, şu anda toptancı halinde bu ürünün kilogram fiyatının 80-90 kuruş olduğunu aktardı.

Karaloğlu, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın çok önemli bir tarım şehri olduğunu vurguladı.

Antalya çiftçisinin sürekli gündemde olduğunu dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Domates 4 lira olunca enflasyonun sebebi domates ve çiftçi oluyor ama 80-90 kuruşa düşünce de enflasyonu domates düşürmemiş oluyor. Nasıl oluyorsa bu? Bizim çiftçimizi gerçekten korumamız lazım. Sahih olmayan bilgi üzerinden yapılan propagandalar, açıklamalar maalesef hem tüketiciyi etkiliyor hem de dış pazarlarımızı kendimiz etkilemiş oluyoruz."

- "Tok satıcı olalım"

Şu anda Türk sebzesinin yüzde 100'üne yetecek kadar yerli tohum bulunduğunu anlatan Karaloğlu, bunun da üretim merkezinin Antalya olduğunu belirtti.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Hala daha kamuoyunda sebzenin, domatesin, biberin, patlıcanın, kabağın tohumu sanki yurt dışından ithal ediliyormuş gibi bir algı var. 'Falanca ülkeden geliyor, genetiği ile oynandı' gibi. Hayır bizim şu anda kullanılan tohumumuzun neredeyse yüzde 80'i yerli. Yurt dışına da satıyoruz. Yurt dışına da çok tohum ihraç ediyoruz. Sorun ne? Sorun pazarı büyütmek. Üretimde sorunumuz yok. Antalya çiftçisi işini öğrendi, işini iyi yapıyor, bilinçlendi ama pazarı büyütemezsek emeğinin karşılığını alamayacak.

Geçen sene Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden sonra Antalya iki darbe yedi; bir turizmde, bir tarımda. Şimdi her şey düzeldi Rusya ile. Bütün ilişkiler krizden önceki noktaya geldi ama bir türlü domatesi çözemiyoruz. Bize neyi öğretti. Biz tek pazara bağlı kalmayacağız. Mutlaka pazarı çeşitlendirmek, pazarı büyütmek zorundayız. Onun için bize en yakın pazar, Ortadoğu pazarı. BAKA öncülüğünde iki senedir Ortadoğu pazarıyla ilgili yoğun bir çalışmamız var. Artık mal gidiyor Ortadoğu'ya. Daha fazla mal verebilmemiz lazım çünkü çok yakın bir pazar. Antalya'nın sebze ve meyve ihracatında biraz daha desteğe ihtiyacı var. Özellikle THY'den. Ama bizim mutlaka pazarımızı çeşitlendirmemiz lazım ki geçen sene yaşadığımız kriz ortamlarından çiftçimiz etkilenmesin. Biz tok satıcı olalım. O konuda çalışmalarımız devam edecek. "

Antalya'daki bilinçli çiftçilerin güzel bir şekilde üretim yaptığını vurgulayan Karaloğlu, hiç seraya girmemiş insanların çıkıp sera ve serada üretilen domatesle ilgili demeç vermesinin çok da şık olmadığına değindi.

- "Sektörün itibarının kurtarılması lazım"

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, bazı üniversite hocalarının televizyonlarda sebze ve meyvede hormon olduğunu söylediğini ifade ederek, "İddia ediyorum bir tane dahi çiftçim yapmaz. Ayağına silahın sıkan çıkmaz." dedi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Türkiye'nin en büyük toptancı halinde bir valiyi görmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirerek, "Sektörün itibarının kurtarılması lazım. Çobana kız verilmiyor, şimdi çiftçiye de kız verilmez hale gelmesin diye gıdayla ilgili sorun yaşamamalıyız." diye konuştu.