Vali Karaloğlu'ndan, nöbet tutan kamu çalışanlarına ziyaret

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıla nöbet tutarak giren güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık çalışanları ile hasta ve yakınlarını ziyaret etti.

Karaloğlu, beraberindekilerle Bahçelievler Polis Merkez Amirliği'ni ziyaret ederek, nöbet tutan polislere çikolata ikram etti, yeni yılını kutladı.

Adından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Karaloğlu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı, ikramda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını da ziyaret eden Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, acısıyla tatlısıyla bir seneyi tamamladıklarını söyledi.

2016 yılının hem Türkiye hem dünya için arzu edilen, mutlu olunan bir yıl olmadığını dile getiren Karaloğlu, "Ülkemizde de bir taraftan hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimi, diğer taraftan sınırımızın ötesinde yaşanan olaylar, ona bağlı terör saldırılarıyla 2016 yılı üzüldüğümüz bir yıl oldu." dedi.

Türk milletinin hiçbir zaman ümitsiz olmadığına dikkati çeken Karaloğlu, 2017 yılının 2016'dan hem Türkiye hem dünya ve insanlık için daha iyi bir yıl olmasını temenni etti.

Gönül coğrafyasında son altı yıldır çok kan, gözyaşı aktığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"2017 yılında gözyaşının ve kanın akmadığı, daha huzurlu ve mutlu bir yıl yaşayalım diye temenni ediyorum. Bu akşam kamu görevlilerimizin bir kısmı, toplumun diğer kısmı daha huzurlu mutlu, sağlıklı yaşasın diye 365 gün, 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı görev yerlerinde ziyaret edip, yeni yıllarını kutluyoruz. Basınının da gecesi gündüzü, tatili yok. Yeni yılınızı kutluyoruz."

Vali Karaloğlu, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet eden Karaloğlu, hasta ve yakınlarının yeni yılını kutladı.