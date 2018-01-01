Vali Karaloğlu'ndan, nöbet tutan kamu çalışanlarına ziyaret

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni yıla nöbet tutarak giren güvenlik güçleri, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret etti.



Karaloğlu, beraberindekilerle Fatih Polis Merkez Amirliğine ziyarette bulunarak, nöbet tutan polislere sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.



Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Karaloğlu, personelin yeni yılını kutlayarak, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu, çağrı merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'in sonu 2018 yılının başlangıcında görevi gereği 7/24 çalışan ve yılbaşına da görevi gereği çalışarak girecek olan birimlerin bir kısmını ziyaret ettiklerini belirtti.

Polis merkezi, itfaiye, Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi (GAMER)'nin de içinde bulunduğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ettiklerini anlatan Karaloğlu, GAMER'in acil durumlarda toplanan bilgilerin Ankara'ya iletildiği bir merkez olduğunu kaydetti.

Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle 2017 yılının tamamlandığını belirten Karaloğlu, "Hem şehir olarak hem ülke olarak iyi bir yıl geçirdik diyebiliriz. Antalya'da herhangi bir güvenlik sorunumuz olmadı. Doğu ve Güneydoğu'daki terör olaylarının dışında Türkiye'de çok büyük sıkıntı yaşanmadan 2017'yi tamamlıyoruz. " dedi.

Antalya'nın 2017'de hedeflerine ulaştığını vurgulayan Karaloğlu, turizm rakamlarına bakıldığında da 10 milyon rakamı geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Bunun kentteki güven ve huzur ortamının devam ediyor olmasından kaynaklandığını anlatan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Kentteki güven ve huzur ortamını sağlayan bütün birimlerimize ilin valisi olarak teşekkür ediyorum. Turizm şehrinde huzur önemli, huzur yoksa turistin ne işi var, niçin gelsin? Onun dışındaki sektörlere baktığımız da hem tarımda hem ticarette hem de sanayide Antalya ve Türkiye iyi bir yıl geçirdi. 2018'in de Antalya olarak turizmde, tarımda, sanayide, ticarette ve ihracatta rekorlar kıracağımız bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bütün kurumlar sektörler, yerel yönetimler hep beraber el ele Türkiye'yi 2023, 2053 hedeflerine ulaştırma noktasında Antalya olarak üzerimize düşeni, elimizden geleni yapacağız."

Karaloğlu'nun ziyaretlerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız ve bazı kurum müdürleri de iştirak etti.