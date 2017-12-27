Vali, mektupla davet edildiği doğum gününe katıldı

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Kemal Çeber, kendisine mektup yazarak doğum gününe davet eden ilkokul öğrencisini ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Safranbolu Şehit Atilla Bodur İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rabia Nur Yıldıran, Karabük Valisi Kemal Çeber'e gönderdiği mektubunda, "En mutlu günüm olan doğum günüme gelmeni istiyorum." diye yazdı.

Mektubu alan Çeber, beraberinde Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ile bazı daire müdürleriyle okula gitti.

Rabia Nur Yıldıran'ı sınıfında ziyaret eden Çeber, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Şaşkınlık içinde doğum günü pastasını kesen Yıldıran, Çeber ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra okulda inceleme yapan Çeber, Safranbolu Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen "Küçük Dokunuşlarla Boyuyorum, Oynayarak Öğreniyorum" projesi kapsamında okul bahçesine yapılan çalışmaları yerinde gördü.