Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Vali Okur, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

- Uşak Valisi Okur, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi

Vali Okur, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Ahmet Okur, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafı seçti.

Anadolu Ajansı muhabiri Soner Kılınç, Uşak Valisi Ahmet Okur'u ziyaret ederek AA tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi verdi.

Vali Okur, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledikten sonra, haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların darbe girişimini protestoları", yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Uşak'ta göktaşı yağmuru", spor kategorisinde ise Berk Özkan'nın "Hakeme kırmızı kart" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Okur, "Fotoğraflar gerçekten çok kaliteli ve özel. Bu oylamada yaşam kategorisinde Uşak'tan fotoğrafın da yer alması kentimiz için önemli. Blandus Antik Kenti'nde çekilen bu fotoğraf bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor, ümit ediyorum bu fotoğraf kendi kategorisinde hemşehrilerimizin de desteğiyle birinci olacak. Anadolu Ajansını, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını kutluyorum." dedi.



İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AA "Yılın Fotoğrafları" OylamasıOylamaUşak Valisi Ahmet Okur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.