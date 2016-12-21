Vali Okur, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Ahmet Okur, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafı seçti.

Anadolu Ajansı muhabiri Soner Kılınç, Uşak Valisi Ahmet Okur'u ziyaret ederek AA tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi verdi.

Vali Okur, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledikten sonra, haber kategorisinde Münir Zakiroğlu'nun "Vatandaşların darbe girişimini protestoları", yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Uşak'ta göktaşı yağmuru", spor kategorisinde ise Berk Özkan'nın "Hakeme kırmızı kart" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Okur, "Fotoğraflar gerçekten çok kaliteli ve özel. Bu oylamada yaşam kategorisinde Uşak'tan fotoğrafın da yer alması kentimiz için önemli. Blandus Antik Kenti'nde çekilen bu fotoğraf bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor, ümit ediyorum bu fotoğraf kendi kategorisinde hemşehrilerimizin de desteğiyle birinci olacak. Anadolu Ajansını, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını kutluyorum." dedi.







